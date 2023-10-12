Правительство вводит автосогласование проектов подзаконных актов

Правительство вводит автосогласование проектов подзаконных актовДепутаты жаловались на задержку их подготовки
Вице-премьер России Дмитрий Григоренко внес на рассмотрение правительства проект постановления с изменениями в регламент кабинета министров, закрепляющими процедуру «автосогласования» проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации законов. «Ведомости» ознакомились с документом.
Регламент правительства дополняется пунктом, согласно которому в случае непредставления согласующим органом в 10-дневный срок своей позиции направленный в ведомство акт считается согласованным и может быть внесен в правительство.
Эта норма не распространяется на проекты по вопросам заключения международных договоров, обороны и безопасности, интеграции новых регионов в правовую систему России, на акты, вносимые МИДом, Минобороны, другими силовыми ведомствами, а также на документы, предусматривающие расходные обязательства России.
Если ведомство, позиция которого не поступила в срок, представило позднее в правительство замечания концептуального характера, то его руководитель вправе представить доклад вице-премьеру «для принятии решения о доработке документа».
Как поясняет Григоренко, возглавляющий аппарат правительства, это решение позволит сократить сроки подготовки проектов подзаконных актов. Эксперимент по «автосогласованию» был запущен в апреле этого года.
Год назад комитет Госдумы по контролю пожаловался на задержку разработки правительством подзаконных актов, без которых принятые законы не работают. В частности, в июне 2019 г. депутаты жаловались на задержку подготовки актов к закону об ответственном обращении с животными. Возглавлявший тогда комитет по экологии Владимир Бурматов сообщал, что по закону с 1 января 2020 г. в регионах должны быть созданы приюты для безнадзорных животных, однако из-за отсутствия федеральных требований регионы не могли начать эту деятельность.
Политолог Павел Склянчук считает, что необходимость внедрения ускоренной процедуры выпуска нормативных актов стала результатом, в том числе, парламентского контроля со стороны Госдумы. «Но у него могут быть и побочные эффекты – однобокость нормативно-правового регулирования, распространение неформальной практики обсуждения министерствами документов в рабочем порядке, увеличение переходных сроков вступления в силу принимаемых проектов федеральных законов», – отметил эксперт.