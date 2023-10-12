Газета
Политика

Правительство вводит автосогласование проектов подзаконных актов

Депутаты жаловались на задержку их подготовки
Мария Макутина
Максим Стулов / Ведомости

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко внес на рассмотрение правительства проект постановления с изменениями в регламент кабинета министров, закрепляющими процедуру «автосогласования» проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации законов. «Ведомости» ознакомились с документом.

Регламент правительства дополняется пунктом, согласно которому в случае непредставления согласующим органом в 10-дневный срок своей позиции направленный в ведомство акт считается согласованным и может быть внесен в правительство.

Эта норма не распространяется на проекты по вопросам заключения международных договоров, обороны и безопасности, интеграции новых регионов в правовую систему России, на акты, вносимые МИДом, Минобороны, другими силовыми ведомствами, а также на документы, предусматривающие расходные обязательства России.

Если ведомство, позиция которого не поступила в срок, представило позднее в правительство замечания концептуального характера, то его руководитель вправе представить доклад вице-премьеру «для принятии решения о доработке документа».

Как поясняет Григоренко, возглавляющий аппарат правительства, это решение позволит сократить сроки подготовки проектов подзаконных актов. Эксперимент по «автосогласованию» был запущен в апреле этого года.

Год назад комитет Госдумы по контролю пожаловался на задержку разработки правительством подзаконных актов, без которых принятые законы не работают. В частности, в июне 2019 г. депутаты жаловались на задержку подготовки актов к закону об ответственном обращении с животными. Возглавлявший тогда комитет по экологии Владимир Бурматов сообщал, что по закону с 1 января 2020 г. в регионах должны быть созданы приюты для безнадзорных животных, однако из-за отсутствия федеральных требований регионы не могли начать эту деятельность.

Политолог Павел Склянчук считает, что необходимость внедрения ускоренной процедуры выпуска нормативных актов стала результатом, в том числе, парламентского контроля со стороны Госдумы. «Но у него могут быть и побочные эффекты – однобокость нормативно-правового регулирования, распространение неформальной практики обсуждения министерствами документов в рабочем порядке, увеличение переходных сроков вступления в силу принимаемых проектов федеральных законов», – отметил эксперт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных