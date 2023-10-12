Правительство вводит автосогласование проектов подзаконных актов

Год назад комитет Госдумы по контролю пожаловался на задержку разработки правительством подзаконных актов, без которых принятые законы не работают. В частности, в июне 2019 г. депутаты жаловались на задержку подготовки актов к закону об ответственном обращении с животными. Возглавлявший тогда комитет по экологии Владимир Бурматов сообщал, что по закону с 1 января 2020 г. в регионах должны быть созданы приюты для безнадзорных животных, однако из-за отсутствия федеральных требований регионы не могли начать эту деятельность.