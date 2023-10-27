Экспорт зерна с Украины морем остановлен

Этот коридор, находящийся максимально близко к территориальным водам Румынии и Болгарии, использовался украинской стороной после того, как Россия объявила о своем выходе из черноморской зерновой инициативы. Данная инициатива, известная также как зерновая сделка, предусматривала контролируемый при участии России экспорт украинского зерна из портов Украины и облегчение санкций в отношении российского зернового экспорта. Российская сторона приостановила действие сделки 18 июля, объяснив это невыполнением Западом российских условий. Для ее возобновления Москва потребовала подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, разблокировать зарубежные активы компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, и разрешить импорт запчастей для сельхозтехники западного производства.