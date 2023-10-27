Экспорт зерна с Украины морем остановлен

Экспорт зерна с Украины морем остановленВ Киеве дают понять, что в этом виноваты некие «российские мины»
Украина приостанавливает работу черноморского зернового коридора, сообщило агентство Reuters. Соответствующее заявление было сделано 26 октября базирующейся в Киеве компанией Barva Invest. «Мы хотели бы сообщить о временном прекращении движения судов в портах. Текущий запрет действует с 26 октября, но есть вероятность его продления», – говорится в сообщении Barva Invest. По ее сведениям, использование зернового коридора временно приостанавливается из-за угрозы, которую несут российские военные самолеты и мины. Официальные украинские власти комментариев не давали.
Согласно отчету британской страховой компании Ambrey, причиной для прекращения движения судов по коридору стали действия российской военной авиации, сообщает Reuters. Российские самолеты якобы сбросили в воду неподалеку от острова Змеиный четыре объекта – «возможно, акустические и/или магнитные мины». Согласно сообщению агентства, после этого администрация морских портов Украины заявила, что функционирование украинского зернового коридора на вход и выход прекращается с 26 октября.
25 октября пресс-служба оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины сообщила, что «противник» (тип российских самолетов не указывался) сбросил четыре «неустановленных средства поражения», возможно донные мины, в «направлении навигационных коридоров гражданского судоходства». По словам источника, близкого к Минобороны России, таким образом украинская сторона пытается свалить на Россию вину за свое беспорядочное минирование акватории в 2022 г., в результате которого за последние месяцы произошло несколько подрывов судов в прилегающей к украинским портам и Дунаю акватории Черного моря.
Согласно данным ресурса Marin Traffic на 18.00 мск 26 октября, движения судов в подконтрольные Украине порты и из них в северо-западной части Черного моря севернее параллели устья Дуная не было, а в самих этих портах (Черноморск, Южный, Одесса) находились единичные коммерческие суда.
Этот коридор, находящийся максимально близко к территориальным водам Румынии и Болгарии, использовался украинской стороной после того, как Россия объявила о своем выходе из черноморской зерновой инициативы. Данная инициатива, известная также как зерновая сделка, предусматривала контролируемый при участии России экспорт украинского зерна из портов Украины и облегчение санкций в отношении российского зернового экспорта. Российская сторона приостановила действие сделки 18 июля, объяснив это невыполнением Западом российских условий. Для ее возобновления Москва потребовала подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, разблокировать зарубежные активы компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, и разрешить импорт запчастей для сельхозтехники западного производства.
И российская, и украинская сторона при этом заявили, что будут рассматривать суда, идущие в порты противной стороны, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил 23 октября, что Украина с августа 2023 г. экспортировала почти 700 000 т зерна по коридору вдоль берегов Румынии и Болгарии. При этом в украинские порты зашли 38 судов, вышли более 30.