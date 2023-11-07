Депутат Ревенко: «Особых приглашений политикам не требуется»

Если кто-то не успел побывать на выставке в день открытия, они могут это сделать позднее, так как «Россия» будет работать до апреля, сказала она. Депутат пообещала показать «Россию» и детям, и друзьям из регионов. «Там все организовано для того, чтобы посетители смогли максимально интересно провести время и очень много узнать о нашей стране, о достижениях и о людях», – подытожила она.