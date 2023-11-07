Депутат Ревенко: «Особых приглашений политикам не требуется»В Госдуме прокомментировали посещаемость выставки «Россия»
Организаторы международной выставки-форума «Россия» сообщили, что за три дня работы, с 4 ноября, ВДНХ посетило 448 000 человек. «Это рекорд для ВДНХ», – говорится в пресс-релизе.
Также рекордные (для одного дня) 190 000 посетили ВДНХ в первый день мероприятия. Тогда особо много оказалось желающих посмотреть на главного артиста страны последних двух лет Ярослава Дронова (больше известного как Shaman) и послушать лекцию в рамках начавшегося марафона общества «Знание» – среди слушателей было много школьников и студентов.
«Ведомости» спросили посетивших ВДНХ в эти дни депутатов Госдумы о том, как они узнали о мероприятии и что планируют делать на нем дальше.
Депутат Госдумы от Ленинградской области Светлана Журова знала, что ее регион будет представлен на выставке, и сама включилась в работу по ее подготовке. «У каждого депутата даже есть возможность поучаствовать в мероприятиях», – отметила она. А участие парламентариев в мероприятии помогает продвижению региона, который они представляют, а также его достижений. В качестве спикера она участвовала в лектории общества «Знание», который открылся 4 ноября.
Организованная по указу президента Владимира Путина от 29 марта выставка-форум продлится до 12 апреля, и в течение этого времени на нее перенесут, судя по всему, ключевые деловые, политические и образовательные мероприятия этого периода.
Если кто-то не успел побывать на выставке в день открытия, они могут это сделать позднее, так как «Россия» будет работать до апреля, сказала она. Депутат пообещала показать «Россию» и детям, и друзьям из регионов. «Там все организовано для того, чтобы посетители смогли максимально интересно провести время и очень много узнать о нашей стране, о достижениях и о людях», – подытожила она.
«4 ноября я принимал участие в открытии стенда моей родной Иркутской области, – рассказал депутат Александр Якубовский. – В нем принимали участие практически все депутаты Госдумы от региона, а также наш губернатор». По его словам, он участвовал в выставке «Россия» «и как организатор, и как зритель», а кампания по продвижению мероприятия «была очень серьезная»: «Я не знаю ни одного человека из своего окружения, кто бы не знал о выставке».
По словам депутата Госдумы Евгения Ревенко, на его памяти это самая масштабная и грандиозная выставка в новейшей истории России. В одном пространстве «сосредоточено все культурное, духовное многообразие, на котором сосредоточены все достижения последнего времени нашей страны».
«Вопрос посещения этой выставки – это вопрос гражданского самосознания, – сообщил Ревенко. – Тем более тех, кто занимается политикой. Никаких особых приглашений государственным деятелям, политикам, депутатам не требуется», – отметил он.
Депутат добавил, что о выставке было размещено много информации – в первые три дня ее посетили «без малого полмиллиона человек». Ревенко также рассказал, что сам посетил выставку 4 ноября и в этот день на ВДНХ «был огромный поток празднично настроенных людей».
А депутат Артем Метелев рассказал, что активно принимает участие в работе двух павильонов выставки «Россия». Один из них – это «Дом молодежи». Второй – павильон Российского движения детей и молодежи и платформы «Россия – страна возможностей». «Тема молодежной политики на выставке представлена очень широко, – поясняет он. – Эти два павильона полностью посвящены тем достижениям, которые сегодня есть в работе с детьми и молодежью, а также молодежным проектам».
Каждый день на выставке проходит крупное событие, отметил Метелев. К примеру, уже на следующей неделе состоится оргкомитет международной премии «Мы вместе», где будут рассмотрены вопросы развития волонтерского движения и благотворительности партнерами с руководством страны, с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и др.
«С 5 по 7 декабря в рамках выставки пройдет большой форум «Мы вместе» с участием главы государства, – рассказал Метелев. – На этом форуме президент ежегодно вручает награду «Волонтер года».
«В целом мероприятия по работе с молодежью "приземлили" на ВДНХ, чтобы подростки, студенты, молодые люди, которые планировали участие в них, могли также посетить другие павильоны и экскурсии», – отметил депутат. Задача, по его словам, – сделать так, чтобы каждый ребенок, который побывал в Москве, побывал на выставке и познакомился с достижениями последних лет.