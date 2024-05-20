Бурятия хочет уточнить свои полномочия по умерщвлению бездомных животных

Бурятия хочет уточнить свои полномочия по умерщвлению бездомных животныхВерховный суд республики обратился в КС за разъяснениями
Верховный суд Бурятии обратился в Конституционный суд (КС) с оспариванием норм недавно принятых поправок в закон об ответственном обращении с животными, позволяющих регионам принимать самостоятельные решения о способах умерщвления бездомных собак. «Ведомости» ознакомились с содержанием жалобы, принятой к рассмотрению в наивысшей инстанции. По мнению заявителей, положения принятого в июле 2023 г. регионального закона противоречат федеральному.
Основанием для обращения в КС послужила выявленная неопределенность: субъект РФ должен устанавливать порядок осуществления деятельности с животными без владельцев строго в соответствии с утвержденными правительством методическими указаниями, пояснила «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Эти указания, продолжает юрист, устанавливают подробный порядок и регламентируют проведение мероприятий по обращению с животными.
Но статьи федерального закона, посвященные организации мероприятий по обращению с животными, содержат формулировку «если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ». «В итоге оказывается непонятно: региональный законодатель обязан руководствоваться уже установленными правилами или может отступить от них и ввести совершенно новые?» – говорит она.
В своем обращении Верховный суд указал, что нынешние обстоятельства в законе свидетельствуют о наличии возможности произвольного применения норм, что является нарушением конституционного принципа равенства всех перед законом. Рассматриваемый региональный закон понимается как ответвление от федерального, который, в свою очередь, не допускает умерщвления животного лишь оттого, что оно стало «бесхозным», отметил в беседе с «Ведомостями» адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков.
КС с «высокой степенью вероятности» признает нормы не соответствующими Конституции, считает адвокат Адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. В Бурятии помимо приютов действуют пункты временного содержания животных: там безнадзорных собак содержат 30 дней – если за это время они были признаны «невостребованными», т. е. не обнаружились старые хозяева и не появились новые, то животных на 31-й календарный день умерщвляют, напомнила она: «Этот пункт полностью не соответствует положению Гражданского кодекса (ГК) о приобретении права собственности на безнадзорных животных (ст. 231 ГК), согласно которому найденное или отловленное животное должно содержаться минимум шесть месяцев».
Зыкова, в свою очередь, полагает, что КС признает обжалуемые нормы не противоречащими Конституции, поскольку по своему смыслу эти нормы не предполагают предоставления органам власти субъектов неограниченного права по умерщвлению животных без владельцев. Суд, по словам юриста, может дать пояснения о том, что региональный законодатель вправе только уточнять уже существующие нормы, но не создавать новые, т. е. его свобода усмотрения ограничена.
В федеральном законе, по мнению зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, прописаны исчерпывающие полномочия субъектов: они наделяются правом реализации мероприятий в части обращений с безнадзорными животными и регулирования их численности. «Там четко написано, что эти мероприятия должны строиться на принципах гуманного отношения и что жестокое обращение с животными при регулировании численности безнадзорных животных не допускается», – заявил он.
Норма, разрешающая умерщвлять бездомных животных, противоречит Конституции, поскольку в Основном законе прописана прямая обязанность правительства формировать гуманное отношение к животным, сказала «Ведомостям» президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина. «Внося правки, которые позволяют регионам на свое усмотрение распоряжаться жизнью бездомных животных (и не будем забывать, что у домашних и бездомных очень тонкая грань, так как животное в любой момент может оказаться на улице), в том числе умерщвлять их, мы не можем гарантировать, что это умерщвление гуманное и обоснованное», – подчеркнула она.
Бурятия – первая республика, принявшая региональный закон, позволивший умерщвлять безнадзорных животных (ноябрь 2023 г.). «Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее, – говорил в интервью «Ведомостям» в июле 2023 г. глава республики Алексей Цыденов. – У нас [бездомные] собаки все-таки не комнатные, а больше как сторожевые. Пусть это там не всегда кавказские овчарки, но все равно это не маленькие собаки. И собак, к сожалению, много».
С января 2020 г. на законодательном уровне был закреплен гуманный способ контроля популяции бездомных собак и кошек по международной системе ОСВВ и полностью запрещено умерщвление животных, за исключением неизлечимо больных. 12 июля 2023 г. был принят закон, который передал на уровень регионов решение вопросов, связанных с бездомными животными, а также дал возможность субъектам принимать решение об их умерщвлении. Если же регион не пользуется правом на реализацию собственного законодательства, по умолчанию действует федеральное, которое предполагает принцип ОСВВ.
Сейчас официально узаконили умерщвление бездомных животных восемь регионов: республики Бурятия и Тува, Астраханская область, Алтайский край, Чукотка, Магаданская область, 28 марта – в Оренбургской области, 23 апреля – в Удмуртии, а также в первом чтении приняли соответствующий законопроект в Забайкалье.