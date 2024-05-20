Бурятия хочет уточнить свои полномочия по умерщвлению бездомных животных

Бурятия – первая республика, принявшая региональный закон, позволивший умерщвлять безнадзорных животных (ноябрь 2023 г.). «Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее, – говорил в интервью «Ведомостям» в июле 2023 г. глава республики Алексей Цыденов. – У нас [бездомные] собаки все-таки не комнатные, а больше как сторожевые. Пусть это там не всегда кавказские овчарки, но все равно это не маленькие собаки. И собак, к сожалению, много».