Что известно о ситуации в Курской области на 19-й день боевых действий

В этот же день The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Джо Байдена размышляет над тем, стоит ли продолжать помогать Киеву в том же объеме после вторжения ВСУ в Курскую область. По словам официальных лиц США, Пентагон спросил Киев, что ему нужно в качестве помощи, но никаких решений о материальной поддержке атак пока не принято. Внутренние обсуждения в администрации Байдена сосредоточены на том, следует ли скорректировать содержимое партий оружия, которые теперь отправляются каждые две недели, включив в них больше бронетехники, или ускорить доставку боеприпасов и другого вооружения.