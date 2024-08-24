Что известно о ситуации в Курской области на 19-й день боевых действий

Что известно о ситуации в Курской области на 19-й день боевых действийРоссия вернула контроль над еще одним населенным пунктом, а из украинского плена вернулись 115 бойцов
Бои военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России с подразделениями украинской армии в Курской области продолжаются более двух недель. Со дня вторжения противника в этот субъект РФ – 6 августа – регион покинули 133 000 жителей, сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов. Военным удалось вернуть под контроль России курские села Крупец и Мартыновка, а также еще один населенный пункт. Из украинского плена вернулись 115 солдат, захваченных в Курской области.
«Ведомости» собрали информацию о том, что происходит в Курской области на 19-й день после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сводка от Минобороны России
Военные ВС РФ продолжают работу по выявлению и уничтожению в лесах украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. За сутки подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп противника в направлении сел Борки, Черкасское Поречное и Малая Локня, а также деревни Спальное.
Были сорваны попытки атак в направлении Комаровки и Кремяного. Российские войска уничтожили танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля, а также взяли в плен 10 украинских военных.
В районах Апанасовки, Вишневки, Борок, Краснооктябрьского, Кругленького, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного российские военнослужащие поразили скопления живой силы и техники трех механизированных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии. В том числе удары были нанесены авиацией и огнем артиллерии.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация атаковала места сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии в районах Атинского, Глухова, Дружбы Журавки, Запселья, Калинова, Новой Слободы, Первомайского, Павловки, Садков, Свессы, Сумов, Сыроватки, Чуйковки и Ямполя.
За сутки украинская армия потеряла свыше 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, включая два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, 12 автомобилей, станцию РЭБ «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Всего с начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 5500 военнослужащих.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что четверо военнослужащих полка «Ахмат-Чечня» и двое пограничников вывели из украинского окружения в Курской области 40 солдат срочной службы.
Возвращение из плена
Из украинского плена в Курской области были освобождены 115 российских военнослужащих. По словам депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаила Саралиева, речь идет о солдатах, проходивших срочную службу на границе Курской области. Взамен Украина также получила 115 военнопленных. Посредником при переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Восстановлен контроль над еще одним населенным пунктом
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные вернули контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области. Задачу выполнили военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.
О ситуации доложили президенту
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады об обстановке в Курской области. Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской доложили главе государства о противодействии вторгшимся в Курскую область силам противника и мерах по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения спецоперации. Путин заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
Частичное открытие школ в регионе
В новом учебном году в Курской области откроют школы для очного обучения там, где это возможно, сообщил врио губернатора региона министру просвещения России Сергею Кравцову. В остальных случаях будет организована «дистанционка». Для детей, вынужденно покинувших регион, созданы условия для продолжения обучения в других областях.
Угрозы противника
Президент Украины Владимир Зеленский записал в Сумской области (граничит с Курской областью) видеообращение ко Дню независимости страны. В ролике он предупредил россиян об украинском ответе, который может затронуть «каждую точку» страны, угрожающую республике.
В этот же день The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Джо Байдена размышляет над тем, стоит ли продолжать помогать Киеву в том же объеме после вторжения ВСУ в Курскую область. По словам официальных лиц США, Пентагон спросил Киев, что ему нужно в качестве помощи, но никаких решений о материальной поддержке атак пока не принято. Внутренние обсуждения в администрации Байдена сосредоточены на том, следует ли скорректировать содержимое партий оружия, которые теперь отправляются каждые две недели, включив в них больше бронетехники, или ускорить доставку боеприпасов и другого вооружения.
Призыв к миру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении украинцам с Днем независимости заявил, что в сегодняшних «непростых условиях» необходимо разговаривать «на языке мира» ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. «Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе», – подчеркнул президент и пожелал украинцам мирного неба и гражданского согласия.