Бои в Курской области продолжаются 60 дней: что известно

Бои в Курской области продолжаются 60 дней: что известноСтолкновения с ВСУ идут вокруг Суджанского, Большесолдатского и Глушковского районов
Бои с украинскими войсками на территории Курской области идут уже 60 дней. Согласно сводке Минобороны РФ, российская группировка войск «Север» ведет наступление, и бои в основном сосредоточены в населенных пунктах Суджанского, Большесолдатского и Глушковского районов. В то же время украинские беспилотники снова попытались атаковать город Курчатов, где расположена Курская АЭС. За сегодняшний день в регионе уже три раза объявлялась ракетная опасность. По информации губернатора Алексея Смирнова на 15:00 мск, сбито три украинских беспилотника и две ракеты.
Сводка Минобороны РФ
По данным Минобороны РФ, группировка российских войск «Север» продолжает наступление: в ходе боев нанесено огневое поражение украинским формированиям механизированных и десантно-штурмовых бригад, танковой бригады и нацгвардии, морской пехоты и теробороны в районах сел Дарьино, Плехово, хутора Покровский (Суджанский район), села Любимовка (Большесолдатский район) и поселка Новый Путь (Глушковский район).
Сообщается также об ударах авиацией и артиллерией по скоплениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 20 населенных пунктов Горшеченского, Суджанского, Большесолдатского и Глушковского районов.
Вооруженные силы (ВС) РФ также отразили две контратаки противника в направлении сел Плехово, Любимовка и Ольговка (Кореневский район). Кроме того, отбиты пять попыток украинских войск прорваться через границу РФ в направлении поселка Новый Путь. О пяти аналогичных попытках Минобороны РФ уже сообщало 3 октября. ВС РФ продолжают наносить удары по районам сосредоточения и резервов ВСУ в Сумской области Украины.
В Минобороны РФ утверждают, что всего «за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 200 военнослужащих».
Ситуация вокруг Курской АЭС
3 октября Telegram-каналы Mash и Shot сообщили, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Mash утверждает, что атака могла быть совершена «французской авиабомбой», которая упала в 5 км от станции. Shot пишет, что было четыре прилета снарядов, ракеты отразили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).
Губернатор Курской области заявил, что российские средства ПВО подавили украинский беспилотник в Курчатове. В результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к АЭС. В Telegram-канале станции сообщили, что объект работает в штатном режиме.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия доводит ситуацию вокруг Курской АЭС до сведения представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, планов по контактам главы российского государства Владимира Путина с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пока нет.
Советник губернатора Курской области Роман Алехин в своем Telegram-канале написал, что смыслом нынешней атаки на Курчатов было посеять панику среди населения. Он также отметил, что если случится попадание по станции, то это «точно оправдает в глазах любого жителя планеты и лидера любой страны ответ ядерным оружием».
Разминирование и взрывчатка в фастфуде
Смирнов 4 октября по итогам встречи с начальником Инженерных войск ВС РФ Юрием Ставицким сообщил, что специалисты уже приступили к разминированию территорий Курской области. Стороны также обсудили возможность создания в регионе центра разминирования, который будет заниматься как оперативными задачами, так и подготовкой специалистов в данной области, в частности, обучением добровольцев отряда «БАРС-Курск» тактике разминирования.
Днем ранее глава Большесолдатского района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале написал, что ВСУ разбросали по территории района замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества. Он призвал всех жителей быть бдительными и воздержаться от поездок на эту территорию.
Бортников считает вторжение ВСУ провокацией
Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ 4 октября заявил, что ВСУ вторглись в Курскую область, чтобы спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ и исключить предпосылки для переговоров. По его словам, эта «вылазка» ВСУ продемонстрировала «преступную сущность» Киева.
В начале сентября Путин также заявил, что ВСУ хотели заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Но у противника ничего не получилось, говорил президент.