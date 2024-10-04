Бои в Курской области продолжаются 60 дней: что известно

Бои с украинскими войсками на территории Курской области идут уже 60 дней. Согласно сводке Минобороны РФ, российская группировка войск «Север» ведет наступление, и бои в основном сосредоточены в населенных пунктах Суджанского, Большесолдатского и Глушковского районов. В то же время украинские беспилотники снова попытались атаковать город Курчатов, где расположена Курская АЭС. За сегодняшний день в регионе уже три раза объявлялась ракетная опасность. По информации губернатора Алексея Смирнова на 15:00 мск, сбито три украинских беспилотника и две ракеты.