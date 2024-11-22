Аудитория депутатов Госдумы в соцсетях соответствует 9,2% числа избирателей

Аудитория депутатов Госдумы в соцсетях соответствует 9,2% числа избирателейОсновной платформой для интернет-коммуникации парламентариев является Telegram
Основанные Павлом Дуровым Telegram и VK являются самыми популярными интернет-сервисами для коммуникации депутатов Госдумы с избирателями. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой группы «Полилог» в исследовании «Депутаты Госдумы в соцсетях. Как парламентарии ведут свои аккаунты за два года до выборов в Госдуму?» (есть у «Ведомостей»). Аккаунты в соцсети VK ведут 355 депутатов (плюс три к 2023 г.), в Telegram – 357 (плюс 11 к 2023 г.), в «Одноклассниках» – 41 (плюс 2 к 2023 г.), в RuTube – 20 (минус 2 к 2023 г.). Лидерство Telegram объясняется желанием депутатов и их пиарщиков попадать в ленты новостей, мессенджер является наиболее цитируемой журналистами площадкой, говорится в исследовании. На всех пяти платформах аккаунты ведут только 13 депутатов. 48 парламентариев (минус 3 к 2023 г.) не представлены в соцсетях вовсе.
«Кросс-платформенность остается в прошлом. Все больше парламентариев приходят к пониманию, что под каждую платформу нужно создавать уникальный контент, а для этого нужно тратить дополнительные временные ресурсы и привлекать профильных специалистов», – отмечается в исследовании. Аудитория депутатов распределена крайне неравномерно: 17 парламентариев, имеющих свыше 100 000 подписчиков, контролируют ее на 54%. На аккаунты двух рекордсменов, спикера Госдумы Вячеслава Володина (1,18 млн подписчиков в Telegram) и депутата от Чечни Адама Делимханова (1,24 млн подписчиков в Telegram), подписаны 24% всей аудитории (2,5 млн человек). 138 депутатов, имеющих менее 5000 подписчиков, контролируют лишь 2,7% аудитории.
«Секрет успеха 17 «медийных паровозов» – специализация. Значительная часть контента каждого из депутатов – лидеров по суммарной аудитории посвящена 1–2 тематикам из следующего списка: региональная повестка, партийная повестка, повестка комитета, международные отношения и спецоперации», – говорится в исследовании. Все фракции Госдумы за последний год демонстрируют прирост аудитории, больше всего число подписчиков выросло у «Новых людей» – на 57,6%. По общему количеству подписчиков лидирует «Единая Россия» (ЕР) – 7,3 млн. Перед членами ЕР и депутатами разных уровней ставится задача быть максимально открытыми и иметь аккаунты в соцсетях или Telegram-канал, говорит замруководителя фракции партии власти Евгений Ревенко: «Важно наполнять соцсети конкретным содержанием».
Медианное значение аудитории выше у членов фракции ЛДПР (12 200). Но только 63% членов думской фракции КПРФ ведут социальные сети. У коммунистов самое низкое значение медианной аудитории (2000) и самый низкий прирост аудитории по сравнению с 2023 г. (+11%). Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов с такой оценкой не согласен. Он сказал «Ведомостям», что у коммунистов есть собственный мониторинг и по количественным характеристикам присутствия в соцсетях (вовлеченность аудитории, цитируемость и т. д.) КПРФ занимает второе место после ЕР.
Топ-5 депутатов с наибольшим количеством подписчиков
Адам Делимханов («Единая Россия») – 1,24 млн в Telegram
Вячеслав Володин («Единая Россия») – 1,18 млн в Telegram
Тимофей Баженов («Единая Россия») – 361 000 в Telegram
Михаил Делягин («Справедливая Россия») – 295 000 в «Дзене»
Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 220 000 в Telegram
Популярный Telegram-канал позволяет депутату попадать в мониторинги, ленты федеральных СМИ и пабликов, говорит заместитель генерального директора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. «Это ресурс, который открывает возможность не только реагировать на повестку, но и создавать ее, становясь полноправным участником медиаборьбы. Иногда такой подход, хоть и косвенно, может привести к значимым политическим решениям», – сказал он.
Если в 2024 г. у депутата нет представительства в соцсети, то это равноценно стене между ним и гражданами, говорит заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев: «Это касается и одномандатников, и списочников». По оценке политолога Павла Склянчука, среди депутатов-«списочников» встречается больше «тихонь», чем среди одномандатников. «Хотя для партий важно, чтобы каждый депутат лично вкладывался в информирование населения и занимался идеологической пропагандой. Поэтому оставаться в тени – это привилегия не для всех», – отмечает эксперт.
Важно, чтобы депутат вел свои страницы сам или хотя бы активно в этом участвовал, высказывался по темам, которые ему действительно интересны, давал экспертизу в направлениях, по которым работает, считает руководитель департамента внешних коммуникаций КГ «Полилог» Лариса Гелина. «И имел смелость вовремя (читай: быстро) реагировать на повестку. Остальное – вопрос техники», – сказала она.