Аудитория депутатов Госдумы в соцсетях соответствует 9,2% числа избирателей

Основанные Павлом Дуровым Telegram и VK являются самыми популярными интернет-сервисами для коммуникации депутатов Госдумы с избирателями. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой группы «Полилог» в исследовании «Депутаты Госдумы в соцсетях. Как парламентарии ведут свои аккаунты за два года до выборов в Госдуму?» (есть у «Ведомостей»). Аккаунты в соцсети VK ведут 355 депутатов (плюс три к 2023 г.), в Telegram – 357 (плюс 11 к 2023 г.), в «Одноклассниках» – 41 (плюс 2 к 2023 г.), в RuTube – 20 (минус 2 к 2023 г.). Лидерство Telegram объясняется желанием депутатов и их пиарщиков попадать в ленты новостей, мессенджер является наиболее цитируемой журналистами площадкой, говорится в исследовании. На всех пяти платформах аккаунты ведут только 13 депутатов. 48 парламентариев (минус 3 к 2023 г.) не представлены в соцсетях вовсе.