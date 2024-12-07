Что известно о ситуации в Сирии на 7 декабря

Что известно о ситуации в Сирии на 7 декабряК вечеру правительственные силы вышли из Пальмиры, сообщили СМИ
В конце ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. «Ведомости» собрали главные события за 7 декабря.
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении национальной армии из пригорода Дамаска и отступлении правительственных войск из Хомса, который является последним крупным населенным пунктом на пути к столице страны. При этом вооруженная оппозиция заявила, что сейчас находится в 20 км от сирийской столицы, передают СМИ. Данные о прорыве боевиков в Эль-Карьятейн в провинции Хомс также не соответствуют действительности, уточнили в оборонном ведомстве. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники вечером 7 декабря сообщил о выводе правительственных войск из Эс-Сухне, Аль-Фуркаллуса и Пальмиры. По данным собеседников телеканала, боевые действия в Пальмире еще не завершились, но боевики устанавливают контроль над позициями сирийской армии.
Командование вооруженных сил Сирии заявило около 20:00 в видеообращении в Facebook
К 30 ноября сирийская оппозиция захватила Алеппо, большую часть одноименной провинции и провинции Идлиб вместе с трассой М-5. На северо-востоке в окрестностях Алеппо под контроль боевиков перешли авиабазы Квейрис и Абу-Духур. Группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ, ХТШ) и Сирийская национальная армия (СНА) оттеснили к северу, востоку из Алеппо и его окрестностей отряды Союза демократических сил (СДС). Они покинули район города Шейх Максуд, а также Телль-Рифъат и авиабазу Менаг к северу от Алеппо.
Канцелярия президента Сирии сообщила, что Асад находится в Дамаске и не покидал страну, несмотря на распространяемые рядом зарубежных СМИ слухи и ложные новости о тайных визитах сирийского лидера в другие государства. Президент Сирии продолжает выполнять свою работу и решает национальные задачи из столицы страны, отметили там. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что официальные лица в Египте и Иордании призвали Асада покинуть страну. По данным издания, 6 декабря глава государства оставался в Сирии. На прошлой неделе его дети и жена уехали в Россию, а зятья отправились в ОАЭ.
Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Аббас Арагчи и Хакан Фидан провели переговоры на полях Дохийского форума. По итогам встречи главы МИД стран призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии и диалогу сторон, подтвердив приверженность суверенитету страны, заявил Лавров. Он добавил, что Россия старается сделать все возможное для противодействия террористам.
Глава МИД РФ также прокомментировал появление лидера ХТШ Абу Мухаммада аль-Джулани на CNN. По словам Лаврова, когда началась эскалация в Сирии, администрация президента США Джо Байдена по определенным каналам передала российской стороне, что Вашингтон по-прежнему считает группировку террористической организацией не только потому, что она находится в террористическом списке ООН, а из-за того, что она находится в таком же списке в США. Появление лидера ХТШ на американском телеканале как минимум вызывает вопросы, подчеркнул министр.
Посольство России в Дамаске работает в штатном режиме, сообщили дипломаты. «Находимся в постоянном контакте с сирийской стороной», – рассказали ТАСС в диппредставительстве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал, что страна не имеет территориальных претензий к Сирии и поддерживает скорейшее урегулирование в арабской республике. Турецкий лидер напомнил, что почти 12 млн сирийцев были вынуждены покинуть свою родину. По его словам, «судьба и горе» Турции и Сирии, несмотря на границы, общие, Анкара продолжит выступать за единство и мир.
США не стоит вмешиваться в ситуацию в Сирии. Такое мнение высказал избранный президент страны Дональд Трамп. «Сирия – это бардак, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом», – отметил он.