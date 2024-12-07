Что известно о ситуации в Сирии на 7 декабря

Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении национальной армии из пригорода Дамаска и отступлении правительственных войск из Хомса, который является последним крупным населенным пунктом на пути к столице страны. При этом вооруженная оппозиция заявила, что сейчас находится в 20 км от сирийской столицы, передают СМИ. Данные о прорыве боевиков в Эль-Карьятейн в провинции Хомс также не соответствуют действительности, уточнили в оборонном ведомстве. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники вечером 7 декабря сообщил о выводе правительственных войск из Эс-Сухне, Аль-Фуркаллуса и Пальмиры. По данным собеседников телеканала, боевые действия в Пальмире еще не завершились, но боевики устанавливают контроль над позициями сирийской армии.