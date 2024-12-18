Госдума и Совет Федерации создадут согласительную комиссию

Согласно законопроекту, статусом ветерана боевых действий могут быть наделены те, кто не менее полугода работал, «выполняя задачи специальной военной операции, в военно-гражданских администрациях Херсонской и Запорожской областей», говорится в сообщении пресс-службы думы. «Мы этот правительственный законопроект приняли, он был направлен для рассмотрения и одобрения в Совет Федерации, но за несколько дней, которые прошли с момента его принятия, депутатам стало поступать очень много обращений от жителей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой распространить действие норм этого закона и на эти два субъекта», – сообщил Володин депутатам.