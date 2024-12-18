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Госдума и Совет Федерации создадут согласительную комиссию

Депутаты доработают закон, признающий сотрудников ВГА Запорожской и Херсонской областей ветеранами боевых действий
Елена Мухаметшина
Пресс-служба Госдумы
Пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать согласительную комиссию из-за недавно принятых нижней палатой изменений в закон «О ветеранах». Совет Федерации отклонил принятый нижней палатой закон. Об этом стало известно при рассмотрении повестки, которое прошло в закрытом режиме, на пленарном заседании 18 декабря. «Ведомостям» об этом рассказали двое собеседников в Госдуме. Позже это же подтвердила пресс-служба нижней палаты.

Согласно законопроекту, статусом ветерана боевых действий могут быть наделены те, кто не менее полугода работал, «выполняя задачи специальной военной операции, в военно-гражданских администрациях Херсонской и Запорожской областей», говорится в сообщении пресс-службы думы. «Мы этот правительственный законопроект приняли, он был направлен для рассмотрения и одобрения в Совет Федерации, но за несколько дней, которые прошли с момента его принятия, депутатам стало поступать очень много обращений от жителей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой распространить действие норм этого закона и на эти два субъекта», – сообщил Володин депутатам.

Спикер предложил обратиться в Совет Федерации, чтобы они предложили создать Госдуме согласительную комиссию по доработке норм этого закона. Он предложил, чтобы статус ветерана боевых действий распространялся на тех, кто работает в военно-гражданских администрациях ДНР и ЛНР. «Это новый формат наших отношений. Но когда есть проблема, надо искать ее решение», – заявил Володин. Почему Госдума сама не учла ДНР и ЛНР при подготовке поправок ко второму чтению до того, как закон был принят, спикер не пояснил.

Как Госдума завершила осеннюю сессию: кадры с последнего заседания
18 декабря состоялось последнее пленарное заседание седьмой сессии VIII созыва Госдумы, в котором приняли участие 422 депутата. По словам спикера Вячеслава Володина, за 2024 г. было поддержано 564 федеральных закона, из них 233 – осенью. Всего рассмотрено 1086 инициатив. Важнейшим направлением работы нижней палаты парламента является реализация послания президента Федеральному собранию. План выполнен на 84,3%, отметил Володин.<br><br>На фото: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Алексей Гордеев, первый замглавы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, первый вице-спикер Иван Мельников и вице-спикер Ирина Яровая (слева направо).
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18 декабря состоялось последнее пленарное заседание седьмой сессии VIII созыва Госдумы, в котором приняли участие 422 депутата. По словам спикера Вячеслава Володина, за 2024 г. было поддержано 564 федеральных закона, из них 233 – осенью. Всего рассмотрено 1086 инициатив. Важнейшим направлением работы нижней палаты парламента является реализация послания президента Федеральному собранию. План выполнен на 84,3%, отметил Володин.

На фото: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Алексей Гордеев, первый замглавы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, первый вице-спикер Иван Мельников и вице-спикер Ирина Яровая (слева направо). / Андрей Гордеев / Ведомости

Комиссия Совета Федерации по соцполитике 18 декабря рекомендовала Совету Федерации отклонить законопроект, а также предложила создать согласительную комиссию, пишет ТАСС со ссылкой на сенатора Елену Перминову.

Поправки в закон о ветеранах были внесены правительством в Госдуму 27 июня 2024 г. В первом чтении законопроект был принят 23 июля, во втором и третьем чтении инициатива была принята 10 декабря. В правительственном законопроекте говорилось, что к ветеранам боевых действий предлагается приравнять кроме лиц, которые направлены для обеспечения выполнения задач в ходе спецоперации в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., отработавшие установленный срок (как по действующему законодательству), еще и тех, кто работал в Запорожской и Херсонской областях.

Ко второму чтению законопроект сильно переработали. Депутаты предложили отнести к ветеранам боевых действий военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС, которые принимают участие в спецоперации, занимаясь обезвреживанием взрывоопасных предметов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Еще одна поправка приравняла к ветеранам боевых действий лиц, которые полгода и более исполняли свои обязанности в военно-гражданских администрациях Запорожской и Херсонской областях и принимали участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной операции на этих территориях. Именно в эту норму депутаты забыли включить положение о ДНР и ЛНР.

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