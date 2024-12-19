Индонезия и ЕАЭС могут договориться о свободной торговле в 2025 году

Индонезия и ЕАЭС могут договориться о свободной торговле в 2025 годуДжакарта заинтересована в развитии академических связей с Москвой
Дружба России и Индонезии выдержала проверку временем, заявил 18 декабря на конференции в Москве, посвященной 75-летию установления двусторонних отношений, посол Индонезии в России Жозе Антонио Морато Тавареш. Он рассказал об исторической основе взаимодействия двух стран, напомнив о том, как русские мореплаватели путешествовали у берегов Индонезии еще в XIX в. Дипломат напомнил о важности дипломатической и экономической поддержки со стороны СССР в первые годы независимости, которая способствовала внутреннему экономическому развитию его страны.
Отвечая на вопросы «Ведомостей», посол выделил несколько трендов в современных отношениях между странами. Один из них – торговля. В 2024 г. товарооборот двух стран может достигнуть $3,5–4 млрд. По словам посла, такие показатели – «хорошее начало», но не полностью соответствуют потенциалу экономик обеих стран. Он выразил надежду, что уже в 2025 г., возможно, будет наконец заключено соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским союзом (ЕАЭС) и Индонезией.
Решение о начале переговоров по этому поводу было принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 г. По данным официального сайта ЕАЭС, в июле 2024 г. был проведен пятый раунд переговоров. По словам индонезийского посла, многие проблемные вопросы уже проработаны и конкретизация условий будущего договора находится на заключительной стадии.
Во время своего выступления Тавареш также упомянул позитивную динамику российских инвестиций в Индонезию. По его словам, в 2023 г. их рост составил 273% год к году – и их сумма составила $114,08 млн. А в 2024 г. эта цифра увеличилась до $210 млн (+185%). Посланник Джакарты отметил и важность российско-индонезийского нефтеперерабатывающего комплекса, строительство которого ведется в городе Тубан на острове Ява.
Посол отметил и растущий интерес к Индонезии со стороны российских туристов. По его данным, если в 2023 г. страну посетило более 161 000 россиян, то лишь с января по октябрь 2024 г. их количество составило 144 000.
У двух стран есть перспективы и академического сотрудничества, подчеркнул Тавареш. По его данным, в 2024 г. на территории России обучается от 650 до 700 студентов из Индонезии.
Говоря о политическом взаимодействии, посол выразил надежду на присоединение Индонезии к БРИКС уже на правах постоянного члена для совместного «продвижения интересов стран Глобального Юга». В ноябре Индонезия стала страной – партнером БРИКС. Мероприятие было организовано и проводилось на базе Российского государственного гуманитарного университета.
Важным элементом в отношениях России и Индонезии было военно-техническое сотрудничество. В последнее время оно выходит из «пробуксовки», по этой теме есть диалог, но пока Джакарта отказывается от новых контрактов из-за угрозы санкций США, говорит замдиректора Центра комплексных и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. Позитивный тренд возможен при вступившем в октябре в должность президенте Прабово Субианто, но говорить об этом преждевременно. Но на этом фоне стоит отметить, что военное сотрудничество в виде совместных учений развивается и сейчас: только в ноябре прошли маневры «Орруда-2024». По словам Королева, соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС действительно уже почти готово к подписанию в 2025 г. Среди областей перспективного сотрудничества Москвы и Джакарты эксперт также называет исламский банкинг, развитие образовательных связей (включая программы с выдачей двойных дипломов), digital и искусственный интеллект, экологию и поставки плавучих АЭС.