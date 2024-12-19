Индонезия и ЕАЭС могут договориться о свободной торговле в 2025 году

Важным элементом в отношениях России и Индонезии было военно-техническое сотрудничество. В последнее время оно выходит из «пробуксовки», по этой теме есть диалог, но пока Джакарта отказывается от новых контрактов из-за угрозы санкций США, говорит замдиректора Центра комплексных и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. Позитивный тренд возможен при вступившем в октябре в должность президенте Прабово Субианто, но говорить об этом преждевременно. Но на этом фоне стоит отметить, что военное сотрудничество в виде совместных учений развивается и сейчас: только в ноябре прошли маневры «Орруда-2024». По словам Королева, соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС действительно уже почти готово к подписанию в 2025 г. Среди областей перспективного сотрудничества Москвы и Джакарты эксперт также называет исламский банкинг, развитие образовательных связей (включая программы с выдачей двойных дипломов), digital и искусственный интеллект, экологию и поставки плавучих АЭС.