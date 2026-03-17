Многолетний председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин уходит в отставку

Мухаметшин родился в 1947 г. в Альметьевске. Закончил Альметьевский техникум газовой промышленности, Уфимский нефтяной институт (специальность «инженер-механик»), а также Саратовскую высшую партийную школу. Имеет ученую степень доктора политических наук. Карьеру начинал в 16 лет токарем, затем прошел путь от рабочего до второго секретаря горкома КПСС и председателя горисполкома в Альметьевске, позже занимал должности министра торговли Татарской ССР, заместителя председателя совета министров, председателя верховного совета (1991–1995 гг.) и премьер-министра республики (1995–1998 гг.). также возглавлял татарстанское отделение «Единой России» и с 2007 г. является председателем совета ассамблеи народов Татарстана. Удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и II степеней, Почета, Дружбы и «За заслуги перед Республикой Татарстан». В день отставки он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.