Многолетний председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин уходит в отставку

Многолетний председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин уходит в отставкуОн проработал на этом посту 30 лет
78-летний Фарид Мухаметшин покидает пост председателя госсовета Татарстана после 30 лет руководства парламентом. О своем уходе он объявил 17 марта на заседании 19-ой сессии госсовета. Заявление о досрочном прекращении его полномочий рассмотрел президиум госсовета республики.
«Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и председателя парламента Татарстана, – отметил Мухаметшин своей прощальной речи к депутатам. – Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность».
Мухаметшин отметил, что 30 лет во главе парламента стали для него «периодом огромной ответственности», потому что депутатам госсовета, правительству Татарстана и другим органам власти пришлось работать в «эпоху больших перемен». «Мы формировали правовой фундамент современного Татарстана, нам удалось выстроить конструктивный диалог с коллегами из других регионов, федеральными органами власти», – отметил экс-спикер парламента и выразил мнение, что местным властям удавалось отстаивать интересы республики.
При этом бывший глава парламента заявил, что не уходит из общественной деятельности, но не уточнил, в каком качестве он продолжит работу. Позже на заседании депутаты проголосовали за избрание Мухаметшина на вновь созданную должность почетного председателя госсовета республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу спикера. «Мы так привыкли к вам, где бы мы ни работали, я всегда чувствовал вот вашу поддержку», – сказал он. Минниханов вспомнил, что ему довелось работать на посту министра финансов Татарстана, когда Мухаметшин возглавлял правительство. «За время работы в должности премьер-министра, потом президента-раиса со стороны Фарида Харуловича я тоже видел всегда полную поддержку», – сказал он.
И. о. председателя госсовета Татарстан был избран вице-спикер Марат Ахметов.
Дополнение: Согласно регламенту госсовета, кандидатуру нового председателя вправе выдвигать две партийные фракции – «Единая Россия» и КПРФ. Глава коммунистов в парламенте Хафиз Миргалимов сообщил, что решения о выдвижении кандидата пока нет, им нужно посоветоваться с руководством КПРФ. Депутат от ЛДПР в госсовете Руслан Юсупов сообщил, что отставка Мухаметшина перед выборами связана с тем, чтобы Ахметов успел подготовиться к сентябрю, когда пройдет избрание спикера.
Мухаметшин родился в 1947 г. в Альметьевске. Закончил Альметьевский техникум газовой промышленности, Уфимский нефтяной институт (специальность «инженер-механик»), а также Саратовскую высшую партийную школу. Имеет ученую степень доктора политических наук. Карьеру начинал в 16 лет токарем, затем прошел путь от рабочего до второго секретаря горкома КПСС и председателя горисполкома в Альметьевске, позже занимал должности министра торговли Татарской ССР, заместителя председателя совета министров, председателя верховного совета (1991–1995 гг.) и премьер-министра республики (1995–1998 гг.). также возглавлял татарстанское отделение «Единой России» и с 2007 г. является председателем совета ассамблеи народов Татарстана. Удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и II степеней, Почета, Дружбы и «За заслуги перед Республикой Татарстан». В день отставки он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.