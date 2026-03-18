Как будет развиваться конфликт Пакистана и Афганистана после удара по Кабулу

В действительности центр по реабилитации наркозависимых был прикрытием для военной базы талибов, считает руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. По его словам, это их излюбленная тактика: так они прикрывают свои военные объекты – то больницами, то медресе, то тюрьмами. Разведка Пакистана прекрасно знает об этом, поэтому и был нанесен удар по центру в Кабуле. Что же касается войны между Афганистаном и Пакистаном в целом, то сейчас наземные операции, направленные на взаимное истощение, идут на протяжении почти всей границы и стороны не пытаются прорваться вглубь территории противника. У Пакистана, отмечает эксперт, наблюдается подавляющее превосходство в воздухе, в то время как талибский Афганистан воюет за счет своих прокси – белуджистанских повстанцев и ТТП – и на своей территории пакистанские военные плохо справляются с противостоянием этим боевикам. Но уязвимы также позиции талибов – за пять лет американские запасы оружия, доставшиеся «Талибану» после прихода к власти, значительно уменьшились, а Пакистан фактически вынуждает талибов «отстреливать патроны», чем вызывает у них истощение арсеналов. Как считает Серенко, сейчас арсеналы талибов исчерпаны больше чем наполовину. Война будет продолжаться либо до изменения режима в Афганистане, либо до отказа Пакистана от части своих территорий, а компромисс между сторонами вряд ли возможен. При этом вторжение Пакистана на территорию Афганистана также маловероятно, так как в Исламабаде понимают, что ни одна страна, занимавшая территорию Афганистана, не закончила ничем хорошим, говорит Серенко.