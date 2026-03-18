Как будет развиваться конфликт Пакистана и Афганистана после удара по Кабулу

Как будет развиваться конфликт Пакистана и Афганистана после удара по КабулуКомпромисс между сторонами невозможен
Около 400 человек погибло в результате атаки вооруженных сил Пакистана по центру реабилитации наркозависимых в столице Афганистана Кабуле, сообщает афганский портал TOLO News. По его данным, помимо 400 погибших из 3000 пациентов, проходивших лечение, еще 250 получили ранения, а 50 человек оказались под завалами. Глава департамента судебной медицины Афганистана Наджибулла Фаруки сообщил TOLO News, что на данный момент в департамент доставлено 98 тел, большинство из которых опознаны.
По мнению властей Афганистана, находящегося под управлением движения «Талибан», атака на реабилитационный центр была сознательно спланирована Пакистаном. Заместитель министра внутренних дел Афганистана Мухаммад Наби Омари, посетивший место происшествия, заявил, что Пакистан «осуществил задумку по уничтожению афганцев». Он добавил, что афганское правительство способно отреагировать на нападения и «защитить свой народ». Наби Омари также призвал похоронить всех погибших на одном кладбище в качестве символа агрессии Пакистана. Афганистан даст Пакистану «сокрушительный ответ», заявил официальный представитель афганского МВД Абдул Матин Гани.
Конфликт между Пакистаном и Афганистаном обострился еще в 2025 г. В октябре в Пакистане произошла серия терактов. По мнению Исламабада, их организатором стало движение «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), также известное как пакистанский «Талибан». Оно выступает против пакистанского правительства, обвиняя его в прозападности, и активно сотрудничает с афганским «Талибаном», но не является его частью. При этом в Кабуле отрицают факт наличия боевиков ТТП на территории Афганистана и заявляют, что борьба Пакистана с движением – это внутреннее дело самого Пакистана. В конце февраля 2026 г. обстановка вновь обострилась, началась афганская операция против Пакистана после его авиаударов по целям в Афганистане. Напряженность между Пакистаном и Афганистаном в конце февраля 2026 г. переросла в вооруженный конфликт, который стороны называют «открытой войной».
В действительности центр по реабилитации наркозависимых был прикрытием для военной базы талибов, считает руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. По его словам, это их излюбленная тактика: так они прикрывают свои военные объекты – то больницами, то медресе, то тюрьмами. Разведка Пакистана прекрасно знает об этом, поэтому и был нанесен удар по центру в Кабуле. Что же касается войны между Афганистаном и Пакистаном в целом, то сейчас наземные операции, направленные на взаимное истощение, идут на протяжении почти всей границы и стороны не пытаются прорваться вглубь территории противника. У Пакистана, отмечает эксперт, наблюдается подавляющее превосходство в воздухе, в то время как талибский Афганистан воюет за счет своих прокси – белуджистанских повстанцев и ТТП – и на своей территории пакистанские военные плохо справляются с противостоянием этим боевикам. Но уязвимы также позиции талибов – за пять лет американские запасы оружия, доставшиеся «Талибану» после прихода к власти, значительно уменьшились, а Пакистан фактически вынуждает талибов «отстреливать патроны», чем вызывает у них истощение арсеналов. Как считает Серенко, сейчас арсеналы талибов исчерпаны больше чем наполовину. Война будет продолжаться либо до изменения режима в Афганистане, либо до отказа Пакистана от части своих территорий, а компромисс между сторонами вряд ли возможен. При этом вторжение Пакистана на территорию Афганистана также маловероятно, так как в Исламабаде понимают, что ни одна страна, занимавшая территорию Афганистана, не закончила ничем хорошим, говорит Серенко.
Дальнейшая эскалация ситуации все же возможна, полагает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Георгий Мачитидзе. Конфликт приобрел незатухающий характер, одной из основных проблем остается деятельность боевиков ТТП против Пакистана. Другими причинами противостояния являются непризнание талибами афгано-пакистанской границы и опасения Пакистана в связи с налаживанием отношений Кабула с Индией и перспективой войны на два фронта, замечает эксперт. Причины этого конфликта не могут быть устранены, так как афганские талибы не хотят прекращать отношения с ТТП, которое помогало им после 2007 г. и идеологически близко к нынешним властям Афганистана. Кроме того, на востоке страны царят антипакистанские настроения, а при попытке Кабула надавить на ТТП можно опасаться того, что пакистанские талибы переметнутся в ИГ