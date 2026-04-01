Сможет ли Трамп заставить арабские страны платить за войну с Ираном

Сможет ли Трамп заставить арабские страны платить за войну с ИраномОни не готовы ему прямо отказать, но попытаются затянуть время
Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы арабские государства помогли оплатить американскую военную операцию в Иране, начатую 28 февраля. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Согласно газете The New York Times (NYT) и службе новостей NPR, только первая неделя войны стоила США больше $11–12 млрд. Эти цифры также подтвердили источники NYT, ознакомленные с докладом Пентагона о расходах на операцию. По сообщению NYT, Пентагон собрался в связи с боевыми действиями запросить дополнительное финансирование на $200 млрд.
При этом в ООН подчеркнули, что арабские страны уже расплачиваются за американские удары по Ирану. Согласно спецдокладу организации, в результате военных действий ВВП арабских государств может потерять от $120 млрд до $194 млрд. Эксперты подчеркнули, что кратковременная военная эскалация на Ближнем Востоке может привести к глубоким и широкомасштабным социально-экономическим последствиям во всем регионе арабских государств. На этом фоне Трамп продолжает призывать страны подключаться к войне против Ирана. «Все страны, которые не могут получить топливо из-за Ормузского пролива <...> соберитесь с духом, идите к проливу и просто займитесь делом. Вам придется начать учиться бороться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же как вас не было рядом с нами. Иран, по сути, уничтожен. Самое трудное сделано...» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social 31 марта. В этот же день, в ходе пресс-конференции в Пентагоне, военный министр Пит Хегсет подчеркнул, что у США «все больше и больше» возможностей, тогда как Иран, наоборот, теряет их. «Ближайшие дни будут решающими», – уточнил Хегсет. Одновременно с этим в СМИ продолжают обсуждать перспективы наземного вторжения в Иран.
В истории США был случай, когда страны Ближневосточного региона (главным образом Саудовская Аравия и Кувейт) несли на себе значительное финансовое бремя американских военных операций – от $32 млрд до $36 млрд из более $60 млрд, которые были потрачены на операцию США в Кувейте (по изгнанию иракских войск Саддама Хусейна) «Буря в пустыне» (1990–1991). Тогда региональные и прочие американские союзники, включая страны НАТО и Японию, оплатили почти 90% расходов Пентагона.
В арабских столицах хотят, чтобы вопрос их прямого или косвенного участия в войне против Ирана сошел на нет, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Он подчеркнул, что тактика этих стран зиждется на ожидании: они ждут промежуточных выборов (состоятся в ноябре 2026 г.), после которых или в приближении которых, возможно, Трампу будет все труднее давить на них по поводу участия в войне против Ирана. При этом эксперт не исключил, что какие-то символические жесты от некоторых арабских стран ждать можно, но это вряд ли выйдет за пределы более антииранской риторики и единичных финансовых траншей. «Они просто попытаются держать Трампа в подвешенном состоянии, чтобы и не портить отношения с ним, и не обречь себя на дополнительные издержки из-за иранской кампании», – подчеркнул Бочаров.
Нынешняя попытка Трампа втянуть арабские страны в свою авантюру не первая, поэтому вряд ли можно сказать, что у него есть конкретный план по их подключению к операции против Ирана, говорит руководитель отдела внешнеполитических исследований ИСКРАНа Галина Царегородцева. Поэтому эксперт считает, что сейчас Трамп может продвигать эту тему исключительно посредством торга. Но потенциал такого подхода кажется сомнительным, потому что в регионе понимают стремление Штатов максимально быстро выйти из военных действий. «Если бы предложения союзникам были выдвинуты до начала военных действий, возможно, был бы эффект. Но когда они уже столкнулись с тем, что Вашингтон их безопасность не очень интересует, вряд ли на них получится сильно давить», – сказала Царегородцева. В то же самое время эксперт подчеркивает, что Трамп вряд ли сможет сильно давить на арабские страны, так как он заинтересован в сохранении инвестиционных обязательств, данных ему монархиями Залива в ходе ближневосточного турне в мае 2025 г.