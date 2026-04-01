Сможет ли Трамп заставить арабские страны платить за войну с Ираном

При этом в ООН подчеркнули, что арабские страны уже расплачиваются за американские удары по Ирану. Согласно спецдокладу организации, в результате военных действий ВВП арабских государств может потерять от $120 млрд до $194 млрд. Эксперты подчеркнули, что кратковременная военная эскалация на Ближнем Востоке может привести к глубоким и широкомасштабным социально-экономическим последствиям во всем регионе арабских государств. На этом фоне Трамп продолжает призывать страны подключаться к войне против Ирана. «Все страны, которые не могут получить топливо из-за Ормузского пролива <...> соберитесь с духом, идите к проливу и просто займитесь делом. Вам придется начать учиться бороться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же как вас не было рядом с нами. Иран, по сути, уничтожен. Самое трудное сделано...» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social 31 марта. В этот же день, в ходе пресс-конференции в Пентагоне, военный министр Пит Хегсет подчеркнул, что у США «все больше и больше» возможностей, тогда как Иран, наоборот, теряет их. «Ближайшие дни будут решающими», – уточнил Хегсет. Одновременно с этим в СМИ продолжают обсуждать перспективы наземного вторжения в Иран.