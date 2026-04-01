В Госдуме разработали законопроект о цифровых правах граждан

В Госдуме разработали законопроект о цифровых правах гражданКоммунисты предлагают гарантировать свободу выбора в интернете, но шансы оценивают как низкие
КПРФ разработала законопроект «О государственных гарантиях цифровых прав граждан». Документ будет внесен в Госдуму после получения заключения от правового управления нижней палаты парламента, сообщил «Ведомостям» депутат КПРФ Сергей Обухов. По его словам, под законопроектом готовы подписаться около 20 его коллег по фракции.
Целью инициативы заявлено обеспечение каждого гражданина комплексом гарантированных государством прав в цифровом пространстве, включая право на доступ к сети интернет, свободу выражения мнений в цифровой среде, защиту персональных данных и право на анонимность. Документом устанавливаются легальные определения понятий «цифровые права граждан», «цифровая среда», «цифровая платформа» и др.
В законопроекте перечислены принципы государственной политики в цифровой среде: принцип доступности, принцип нейтральности, принцип соразмерности, принцип максимальной защиты и принцип прозрачности.
Коммунисты предлагают некоторые радикальные меры. К примеру, ограничение доступа граждан к интернету допускается исключительно на основании решения суда либо при одновременном соблюдении следующих условий: наличие подтвержденной кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры; ограничение распространяется исключительно на ресурсы, через которые осуществляется атака; не позднее 24 часов с момента ограничения материалы передаются в суд для последующего контроля; срок действия внесудебного ограничения не может превышать 48 часов.
Институциональные механизмы защиты цифровых прав КПРФ хочет передать уполномоченному по правам человека. Профильное ведомство – в соответствии с законопроектом – должно ежегодно формировать доклад о состоянии цифровых прав граждан, который подлежит публикации в открытом доступе и направляется в Госдуму не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Источник «Ведомостей» в Госдуме оценивает шансы на прохождение инициативы КПРФ как крайне низкие. Он связывает ее оформление с борьбой оппозиционных партий за избирателя, недовольного цифровыми ограничениями, накануне кампании по выборам в нижнюю палату. «Ведомости» писали 25 марта, что все они в той или иной степени критикуют блокировки в интернете.
Это выглядит как попытка КПРФ вернуться к борьбе за права городского избирателя, в том числе протестного, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Но в этом случае было бы логично чуть снизить риторику про враждебные происки мировой закулисы, частью которых в официальной риторике и являются независимые мессенджеры. Пока не факт, что КПРФ к этому готова», – сказал он «Ведомостям».
В 2025 г. были ограничены возможности голосовых звонков в том числе в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), объяснялась эта мера борьбой с мошенниками и террористами. КПРФ не впервые разрабатывает законопроект, регулирующий целую отрасль права. Только за последние годы Госдумой были отклонены внесенные коммунистами проекты избирательного и трудового кодексов. Обухов сказал «Ведомостям», что эти законопроекты будут внесены в Думу вновь.
Аналогичную инициативу ранее анонсировали в ЛДПР, сообщал 23 марта ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, в законопроект «О гарантиях цифровых прав граждан» вошли положения о доступе к информации.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков