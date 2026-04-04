Деньги и власть: как скандал XIX века мешает Трампу увековечить себя на купюрах

В начале марта 2026 г. Монетный двор показал проект дизайна однодолларовой монеты с Трампом. Его должны были одобрить две структуры. Комиссия изящных искусств (CFA), все прежние члены которой были уволены Трампом в прошлом году и заменены его сторонниками, дала «добро». Однако Гражданский консультативный комитет по чеканке монет (CCAC) пошел на конфронтацию с президентом. 24 февраля председатель комитета Дональд Скаринчи снял вопрос с повестки. «За 250 лет, за некоторыми спорными исключениями, ни одна страна в мире не выпускала монеты с изображением демократически избранного лидера во время его правления. Только в тех странах, где правят короли или диктаторы, на монетах изображают действующего правителя», – объяснил он. Его риторика вполне в духе захлестнувших сейчас США протестов под лозунгом «Нет королям!». Правда, выводы CFA и CCAC носят рекомендательный характер – окончательное решение об эмиссии принимает министерство финансов.