Что известно об устроившем стрельбу на ужине с Дональдом Трампом

Что известно об устроившем стрельбу на ужине с Дональдом ТрампомКоул Аллен собирался убить представителей администрации президента США
Вечером 25 апреля отель Washington Hilton принимал ужин представителей администрации президента США и журналистов Белого дома. Мероприятие посетил президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. В момент ужина в холле отеля произошла стрельба – 31-летний учитель и разработчик игр Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где проходило мероприятие с Трампом. «Ведомости» собрали главное, что известно о биографии стрелка.
«Учитель месяца»
Аллен – выпускник направления «машиностроение» в Калифорнийском технологическом институте. В 2025 г. получил степень магистра в области компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете в Домингес-Хиллз. В своем профиле LinkedIn Коул описывает себя как «инженер-механик и специалист по информатике по образованию, независимый разработчик игр, преподаватель».
В декабре 2024 г., согласно его профилю в Facebook
Он работал репетитором на полставки в C2 Education, а также занимался разработкой игр в качестве независимого разработчика. До этого он год проработал инженером-механиком в компании IJK Controls в Южной Пасадене, а также ассистентом преподавателя в Калифорнийском технологическом институте.
Стрельба на ужине
Аллен мог снять номер отеля Washington Hilton перед мероприятием, считают в полиции округа Колумбия. Он открыл огонь из дробовика по агенту Секретной службы в холле. Силовик получил ранение, а сам Коул был задержан. Находившиеся в бальном зале Трамп, Вэнс, первая леди США Мелания Трамп сначала спрятались под столом на сцене, после чего были срочно эвакуированы. Также среди эвакуированных были министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший с супругой и госсекретарь Марко Рубио.
Мотив стрелка пока не установлен. По данным журналиста Fox News Билла Мелугина, стрелок после задержания заявил следователям, что его целью были представители администрации Трампа. Аллен предстанет перед федеральным судом 27 апреля.