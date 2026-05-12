КС не стал рассматривать жалобу лишенного мандата Напсо

КС не стал рассматривать жалобу лишенного мандата НапсоВ суде не нашли оснований для принятия жалобы экс-депутата к рассмотрению
Конституционный суд (КС) России не стал рассматривать жалобу бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, которого лишили полномочий за систематическое отсутствие на заседаниях парламента. Об этом говорится в определении КС РФ.
Напсо просил проверить конституционность ч. 3.1 ст. 4 закона о статусе депутата Госдумы. По мнению бывшего парламентария, его полномочия были прекращены без учета уважительных причин отсутствия. В судах Напсо утверждал, что проходил лечение в ОАЭ.
Конституционный суд напомнил, что депутат обязан лично участвовать в заседаниях Госдумы и поддерживать связь с избирателями. В случае неисполнения этих обязанностей его полномочия могут быть досрочно прекращены. В итоге суд отказал принять жалобу экс-парламентария к рассмотрению, так как она не отвечает требованиям ФЗ о Конституционном суде.
10 февраля сообщалось, что Напсо обжаловал в КС норму о лишении депутатского мандата. Политюрист Олег Захаров тогда отмечал, что решение по делу самого экс-депутата вряд ли будет пересмотрено. При этом он допускал, что Конституционный суд может рекомендовать парламенту уточнить законодательство и установить более строгую процедуру проверки причин отсутствия депутатов.
Госдума лишила Напсо мандата 3 апреля 2025 г. в закрытом режиме. По данным думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, комиссии по регламенту и комиссии по депутатской этике, парламентарий более 200 дней не посещал Думу без уважительной причины. В пресс-релизе Госдумы говорилось, что с апреля 2023 г. Напсо периодически находился на больничных, а в промежутках между ними отсутствовал на работе.
Сам бывший депутат заявлял «Ведомостям», что значительную часть времени находился либо на больничном, либо в отпуске без содержания. По его словам, больничные листы были оформлены официально, а отпуска согласованы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
12 августа 2025 г. ВС также отказался удовлетворить апелляционную жалобу Напсо на досрочное прекращение его полномочий.