Из американских штанин: как паспорт США стал одним из самых сильных в мире

Из американских штанин: как паспорт США стал одним из самых сильных в мире230 лет назад появился его первый прообраз
8 июля 1796 г. госдепартамент США выдал первый паспорт. Сегодня американский документ позволяет посещать 180 стран и остается одним из самых желанных в мире: согласно опросам, 15% потенциальных мигрантов рассматривают Соединенные Штаты как предпочтительное место для переезда. При этом в самой Америке паспортом владеет лишь около половины населения. Как за многолетнюю историю документ претерпел не только внешние, но и функциональные изменения – в материале «Ведомостей».
Право безопасного проезда
В разгар войны за независимость США от Англии, в 1780 г., один из отцов-основателей Америки Бенджамин Франклин на своем печатном станке изготовил письмо на французском языке. Он лично подписал и запечатал бумагу с просьбой разрешить экс-члену Континентального конгресса Фрэнсису Дейну свободно путешествовать из Франции в Голландию.
Этот документ, созданный Франклином кустарным способом, считается одним из первых и самых известных паспортов, выданных в США. Хотя аналогичные бумаги выдавались еще в 1778 г., а до того правительство Англии вручало подобные листки жителям тринадцати колоний для передвижения между провинциями: так власти могли отслеживать, кто въезжает на эти территории и покидает их.
С началом войны за независимость молодому американскому государству потребовалось оформлять такие документы для дипломатических миссий, направляемых в разные страны. Паспорта стали инструментом международных отношений и способом утверждения суверенитета Штатов.
Официальной датой выдачи паспорта федеральным правительством в лице госдепартамента считается 8 июля 1796 г. При этом исключительное право на эту функцию ведомство получило лишь в 1856 г. В истории сохранилось имя первого владельца американского паспорта – им стал уроженец Филадельфии Фрэнсис Мария Баррер. Документ сопровождался пространной записью, подписанной тогдашним госсекретарем США Тимоти Пикерингом: «Предъявитель настоящего документа <...> в связи с необходимостью посетить иностранное государство по своим законным делам просит всех заинтересованных лиц разрешить указанному Фрэнсису Марии Барреру (при условии, что он будет вести себя достойно и мирно) свободно и без каких-либо препятствий посещать любые места, куда его призовут законные дела».
На протяжении XVIII–XIX вв. паспорт сильно отличался от современного – и внешне, и по функционалу. Первые американские документы служили скорее подтверждением права на безопасный проезд для дипломатов, нежели удостоверением личности. По форме они напоминали рекомендательные письма с официальной печатью и подписью: один чиновник просил другого разрешить предъявителю въехать в страну и пересечь ее для осуществления законной деятельности.
Четких правил тогда не существовало, и документы могли выдавать даже местные власти – губернаторы, мэры и нотариусы. В 1835 г. Верховный суд постановил, что, хотя паспорт и идентифицирует владельца как гражданина США, он не является юридическим доказательством гражданства.
Паспорт требовался лишь путешественникам с дипломатическими целями – для обычных граждан он не был строго обязателен. К тому же для его получения нужно было направить личное письмо госсекретарю. Неудивительно, что обладателей документа было крайне мало: например, к 1818 г. США выдавали менее 100 паспортов в год. «В тот момент все происходило довольно спонтанно по всей Европе и остальному миру», – отмечал профессор Университета штата Аризона и автор книги «Паспорт: культурная история от древности до наших дней» Патрик Биксби для History.com.
Лишь с середины XIX в. паспорта стали воспринимать как свидетельство о гражданстве. Тогда же начали формироваться требования к процедуре их выдачи. В 1856 г. конгресс США постановил, что паспорта могут получать только граждане страны – при этом чернокожее население Америки в эту категорию не входило. Ситуация изменилась после Гражданской войны: в 1868 г. была принята Четырнадцатая поправка к Конституции, установившая, что любой человек, родившийся или натурализованный в США, является их гражданином. Как следствие, на документ смогли претендовать и темнокожие американцы.
В течение XIX в. правительство США требовало от путешественников оформлять паспорта преимущественно в военное время. Например, во время Гражданской войны документ временно стал обязательным для въезда и выезда всех граждан. Заявители должны были приносить присягу на верность, а выдачу паспортов специально ограничивали, чтобы не допустить отъезда из Штатов людей призывного возраста. С 1914 г. практика изменилась – паспорта стали обязательными для всех путешественников.
Без бумажки ты шпион
Со временем полуформальные документы, выдававшиеся дипломатам и высокопоставленным лицам, стали применять как инструмент национальной безопасности. С началом Первой мировой войны (1914–1918) многие государства, опасаясь шпионов и саботажа, активно внедряли паспортную систему и усиливали контроль на границах. Европейские страны стали требовать от путешественников документы, удостоверяющие личность.
На этом фоне США, вступившие в войну в 1917 г., ввели обязательный пограничный паспортный контроль, чтобы проверять как выезжающих, так и возвращающихся домой граждан. При этом от заявителей требовали обосновать «достаточные причины» для поездки и доказать, что она не нанесет ущерба интересам Америки.
Именно в период Первой мировой войны в паспортах США и других стран начали размещать портреты владельцев. Хотя фотография вошла в массовый обиход еще в конце 1880-х, в документах тех лет никаких снимков не было: вместо них в письменной форме фиксировали внешние приметы человека – например, особенности носа или подбородка. Зачастую описания получались расплывчатыми: нередко встречались формулировки вроде «нормальный» или «средний».
По одной из версий, толчком к введению фото в паспорте стала история разоблачения в 1914 г. немецкого шпиона Карла Ханса Лоди: ему удалось попасть в Великобританию, воспользовавшись подлинным американским паспортом. В 1958 г. черно-белые изображения сменили цветные, а 40 лет спустя, в 1998 г., на смену традиционным пленочным снимкам пришли их цифровые копии.
«Современный паспорт – это продукт войн: страхи и подозрения, присущие войне, прикрепились к этому документу. Даже в относительно мирное время нам все равно приходится доказывать, кто мы есть», – рассказывал Биксби.
Цвет имеет значение
Требование об обязательном наличии паспорта оставалось в силе до 1921 г., а затем вновь наступил переходный период с некоторыми послаблениями. Ситуация при этом уже не была прежней: хотя документ перестал быть обязательным по закону, инфраструктура для его выдачи сложилась и госдепартамент продолжал обрабатывать заявки.
В это же время, в 1926 г., в США ввели первый современный паспорт – появилась более привычная нам книжка в твердом переплете. Документ изначально был красного цвета, а его листы были напечатаны на синей защитной бумаге водо- и светочувствительными чернилами.
Во время Второй мировой войны требования об обязательном использовании паспортов вновь приобрели актуальность – и действуют по сей день. Поначалу нормы вводили через временные указы, а в 1952 г. приняли постоянный закон. Согласно нему, гражданин США не вправе покидать страну или въезжать в нее без действительного паспорта, кроме случаев, когда это может разрешить глава государства.
Тогда же, с началом Второй мировой войны, цвет обложки американского паспорта был изменен с красного на зеленый. Фирменный синий оттенок у документа появился к 200-летию США в 1976 г. и с тех пор используется до настоящего времени. Правда, в 1993-1994 гг. в честь 200-летия консульской службы США обложки вновь ненадолго выпускали зеленого цвета. Впрочем, речь идет о стандартном паспорте рядового гражданина.
Цвет обложки может различаться в зависимости от статуса владельца. Так, дипломатам и президенту США, например, полагаются паспорта черного цвета. Прочие госслужащие, вроде агентов ФБР и сенаторов, пользуются бордовыми. Существует также «служебный паспорт» серого цвета: его выдают сторонним подрядчикам для зарубежных поездок в интересах правительства.
Гендерные войны
До 1937 г. женщинам не разрешалось самостоятельно подавать заявления на получение паспорта, поэтому были распространены семейные паспорта. Дамы путешествовали вместе с мужьями и были вписаны в его документ. Но даже после отмены этого правила детей долгое время продолжали включали в документ родителей. Практика, согласно которой каждый должен иметь свой собственный паспорт, появилась в США уже в 1981 г.
Отметки о половой принадлежности стали появляться в паспортах в середине 1970-х. При этом уже в начале 1990-х федеральное правительство разрешило их изменение при наличии медицинских документов.
В октябре 2021 г. в США впервые выдали паспорт с пометкой «X» в графе «пол» – вместо «мужской» или «женский». Такое решение приняли в период президентства Джо Байдена, чтобы «учитывать потребности интерсексуальных, небинарных и гендерно-неконформных людей». Паспорт получил активист Дана Ззиим, ранее служивший в Военно-морских силах страны и на протяжении нескольких лет судившийся с госдепартаментом за возможность получить такой паспорт.
Однако в январе 2025 г., в первый день своего возвращения в Белый дом, Дональд Трамп своим указом о «защите женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановлении биологической истины» отменил выдачу таких паспортов. При этом уже выданные ранее паспорта с отметкой «X» остаются действительными до истечения срока их действия.
Госдепартамент не публиковал данные о том, сколько заявителей выбрали паспорт с пометкой «X» с момента его введения. Институт Уильямса при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе тогда подсчитал, что ежегодно на его получение могли претендовать 16 700 человек.
В том же 2021 г. выпустили паспорт нового поколения, который выдается и сейчас. Документ отличается обновленным дизайном, защитными волокнами в бумаге, а также персональной страницей из поликарбоната, где данными владельца нанесены лазером.
Документ с оговорками
В США классический паспорт в виде книжки де-факто играет более ограниченную роль, чем, например, в России. По сути, он выполняет функцию загранника, хотя может использоваться и внутри страны. В Америке есть несколько официальных документов для подтверждения личности, и зачастую американцы в пределах Соединенных Штатов пользуются водительскими правами или удостоверениями, выданными штатом. А сам паспорт или, например, карта социального страхования применяются для подтверждения гражданства или права на получение льгот.
Сейчас американцы могут получить как книжку, так и альтернативный паспорт в виде пластиковой карты – или оба документа сразу. Первый выполняет роль международного документа. С ним можно путешествовать по всему миру на любых видах транспорта – воздушным, морским или наземным. Пластиковая карта же появилась в 2008 г. в рамках усиления мер безопасности после 11 сентября. Она предназначена для авиапутешествий внутри страны, а также по суше и морю в страны Северной Америки, например, в соседние Канаду и Мексику. Этот документ также может служить подтверждением личности, а стоимость его оформления (на июль 2026 г. $65 и $165 соответственно), как и продления, меньше ($30 и $130).
При этом не у каждого гражданина США есть американский паспорт. По данным госдепартамента, на конец 2025 г. было выдано около 183 млн карт, включая книжки и карточки, то есть около половины от всего населения в 341 млн человек. Хотя за последние десятилетия он стал более популярным документом. Для сравнения: в 1990 г. действительный паспорт был только у 5% граждан США.
Более того, не у каждого американца есть и право на его получение: само наличие гражданства США не гарантирует автоматическую выдачу. Есть несколько причин, по которым в этом могут отказать. Например, если гражданин задолжал по алиментам $2500 или у него есть проблемы с законом – он находится под действием суда или получил федеральный ордер на арест. В этих случаях уже действующий паспорт могут и вовсе аннулировать.
В чем сила американца
В 2006 г. паспорт США находился на первом месте из 103 в рейтинге Henley Passport Index (несколько стран могут занимать одно и то же место). Но за эти годы его влияние начало снижаться, пока в 2025 г. документ не достиг исторического минимума за историю наблюдений, оказавшись лишь на 12-м месте. Составители рейтинга объясняли такую тенденцию в том числе тем, что отдельные государства отменили безвизовый режим для американских граждан или ввели дополнительные требования, как, например, Бразилия или Вьетнам.
«Это не просто перестановка в рейтингах, это сигнал о фундаментальном сдвиге в глобальной мобильности и динамике мягкой силы, – отмечал председатель Henley & Partners Кристиан Х. Каэлин. – Страны, которые поддерживают открытость и сотрудничество, стремительно продвигаются вперед, в то время как те, кто полагается на прошлые привилегии, остаются позади».
Несмотря на это, американский паспорт все же по-прежнему остается одним из самых желанных и сильных в мире. Согласно данным на июль 2026 г., он сейчас занимает 10-е место в мире. Владельцы этого документа могут свободно въезжать в 180 стран. Для сравнения: Россия располагается на 47-м месте с безвизовым доступом в 114 государств. На первом месте в настоящее время находится Сингапур: обладатели паспорта этого города-государства имеют свободный доступ в 192 страны. На последнем же располагается Афганистан, чьи жители могут въехать без визы только в 23 государства.
США остаются самым желанным местом для людей, желающих навсегда покинуть свои страны. Как предпочтительное направление для миграции их выбрали 15% всех потенциальных мигрантов (134 млн из 900 млн), согласно последнему опросу Gallup. Компания в 2025 г. опросила более чем 144 000 взрослых в 140 странах. Хотя привлекательность страны и снизилась за последние годы: в 2000-х гг. Америку как место для переезда рассматривали 24% респондентов.
При этом сами США предоставляют безвизовый режим не столь охотно: свободный въезд в страну разрешен только гражданам 46 стран из 198. В рейтинге Henley Openness Index Америку среди развитых стран опережает только Австралия, в которую попасть еще сложнее. «Еще до второго президентства Трампа политика США была замкнутой. Этот изоляционистский настрой теперь отражается в утрате Америкой влияния паспортов», – говорила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Энни Пфорцхаймер.
В честь 250-летия США в апреле 2026 г. госдепартамент объявил, что выпустит ограниченным тиражом специальный памятный паспорт «Патриот». Документ отличается «индивидуальным оформлением и улучшенными изображениями, сохраняя при этом те же функции безопасности, которые делают американский паспорт самым защищенным документом в мире», рассказывал пресс-секретарь госдепартамента Томми Пиготт. Внутри него размещена фотография действующего президента Дональда Трампа, а на отдельной странице – картина, изображающая отцов-основателей, подписывающих Декларацию независимости.