Из американских штанин: как паспорт США стал одним из самых сильных в мире

Сейчас американцы могут получить как книжку, так и альтернативный паспорт в виде пластиковой карты – или оба документа сразу. Первый выполняет роль международного документа. С ним можно путешествовать по всему миру на любых видах транспорта – воздушным, морским или наземным. Пластиковая карта же появилась в 2008 г. в рамках усиления мер безопасности после 11 сентября. Она предназначена для авиапутешествий внутри страны, а также по суше и морю в страны Северной Америки, например, в соседние Канаду и Мексику. Этот документ также может служить подтверждением личности, а стоимость его оформления (на июль 2026 г. $65 и $165 соответственно), как и продления, меньше ($30 и $130).