Российские паспорта сравнялись с турецкими

Есть всего 22 государства, место которых в рейтинге Henley & Partners за последние 10 лет снизилось. В их число входят США. В 2015 г. американский паспорт был на втором месте, в этом – на девятом. Политическая изоляция Соединенных Штатов усиливается, объясняет Henley & Partners, но американцы идут другим путем: в прошлом году они заняли первое место среди клиентов Henley & Partners по заявкам на получение альтернативного гражданства или резидентства.