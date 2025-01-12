Российские паспорта сравнялись с турецкими

Российские паспорта сравнялись с турецкимиПри этом сократилось число стран, куда россияне могут отправиться без визы
Паспорт Российской Федерации за полгода опустился с 45-го на 46-е место в рейтинге Henley & Partners, который оценивает свободу путешествий по миру. Теперь российский загранпаспорт делит одну строчку с турецким. Россияне и турки могут въезжать в 116 стран без визы, получая ее по прибытии или оформляя электронное разрешение на поездку.
В январе 2024 г. российский паспорт занимал 51-е место в рейтинге, хотя его обладателям было доступно чуть больше направлений – 119. В июле он поднялся на 45-ю позицию, но число стран при этом сократилось: истекли соглашения с Того, Габоном, Северной Македонией и островами Теркс и Кайкос. Одновременно в список безвизовых для россиян маршрутов добавилась Малави.
В ушедшем году сменился лидер рейтинга. Япония пять лет занимала первое место, но на этот раз уступила его Сингапуру: жителям страны восходящего солнца доступно 193 маршрута, а сингапурцам – 195. Третье место делят Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия и Южная Корея со 192 доступными маршрутами. В официальных аутсайдерах Афганистан. С его паспортом не получать заранее визы можно при поездке в 26 стран.
Есть всего 22 государства, место которых в рейтинге Henley & Partners за последние 10 лет снизилось. В их число входят США. В 2015 г. американский паспорт был на втором месте, в этом – на девятом. Политическая изоляция Соединенных Штатов усиливается, объясняет Henley & Partners, но американцы идут другим путем: в прошлом году они заняли первое место среди клиентов Henley & Partners по заявкам на получение альтернативного гражданства или резидентства.
А вот китайцы, наоборот, открывают для себя мир. С 2015 г. их паспорта поднялись с 94-го на 60-е место, увеличив количество доступных направлений на 40.