Песков: в Кремле трезво анализируют масштабы вчерашней акции, Путину о ней известно

Президенту Владимиру Путину докладывали о «попытке проведения незаконной акции» в центре Москвы, Кремль трезво анализирует масштабы прошедших акций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, ему же [президенту] ежедневно предоставляются доклады. И потом, конечно же, нельзя умалять того факта, что вчера в центре столицы произошла попытка проведения незаконной акции. Давайте называть вещи своими именами. Естественно, об этом докладывалось президенту», – ответил Песков на вопрос, в какой степени Путин был информирован о протестных акциях в Москве.

В Кремле не склонны ни приуменьшать, ни преувеличивать масштабов прошедших акций, добавил Песков. Отвечая на вопрос, много ли граждан, по оценке Кремля, приняло участие в протестах, он заявил: «Смотря с чем сравнивать, смотря из чего исходить».

В воскресенье в России прошли митинги против коррупции. В Москве, по данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек; задержано более 500. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1030 человек.