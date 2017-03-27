Володин: российские силовики не применяют к протестующим водометы и резиновые пули, как на Западе

Российские полицейские действуют в отношении нарушителей на массовых акциях намного корректнее западных коллег, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как передает ТАСС, так он ответил спикеру Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен на вопрос о попытках проведения митингов оппозиции в России.

«Если говорить о российских правоприменителях, то они реализуют свое право намного более корректно, в более мягкой форме, чем представители ряда европейских стран, которые используют и водометы, и газ, и резиновые пули для разгона. О чем мы говорим?» - заявил Володин.