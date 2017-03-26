Власти Москвы назвали безукоризненной работу полиции во время акции оппозиции

В мэрии Москвы похвалили полицейских за работу на несанкционированной акции в центре города. «Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей - обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке», - сказал около 18.00 «Интерфаксу» руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. На вопрос о задержаниях он ответил, что в этих случаях полицейские «отвечали на противодействие в их адрес».

«Не надо забывать, что мероприятие не было санкционировано, и все работали четко, объясняя людям, что собираться не надо. Были провокаторы, которые специально ситуацию подогревали», - добавил чиновник.

Ранее городские власти и ГУ МВД Москвы неоднократно предупреждали о незаконности антикоррупционной акции на Тверской улице и говорили, что ответственность за возможные «негативные последствия» ляжет на организаторов. Акцию против коррупции на Тверской организовал Алексей Навальный и его соратники. С точки зрения организаторов, акция законна и автоматически согласована, поскольку мэрия отказалась согласовать ее проведение по заявленному адресу, но не предложила альтернатив в установленный законом срок. Власти считают, что акция на Тверской незаконна, так как не была согласована. Как сообщал блогер Филипп Киреев, «полиция через рупор зовет всех на согласованную акцию в Сокольники». После 18.00 «ОВД-инфо» сообщил, что в столице задержаны более 600 человек.