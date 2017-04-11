В турецком Диярбакыре произошел мощный взрыв

В турецком Диярбакыре у здания местной полиции произошел мощный взрыв, к месту происшествия направлены экстренные службы и машины скорой помощи, пишут турецкие СМИ. Сведений о погибших нет, есть пострадавшие, передает Hurriyet.

Позднее в службе скорой помощи уточнили, что пострадавших минимум четверо. Агентство Dogan News уточнило, что взрыв произошел во время ремонта полицейского танка.

Взрыв в Диярбакыре мог произойти из-за технической неисправности бронетехники, а не теракта, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в минобороны Турции. «Вероятность теракта очень низка. Скорее всего, причиной взрыва стали технические неполадки либо несоблюдение техники безопасности во время ремонта бронемашины», – сказал источник.

Город Диярбакыр с населением свыше 800 000 человек находится на юго-востоке Турции и считается неофициальной столицей Турецкого Курдистана.