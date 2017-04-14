Минобороны планирует сменить ответственного за связи с НАТО – «Коммерсантъ»

Начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Минобороны России Сергей Кошелев в скором будущем уйдет в отставку. Об этом сообщает в пятницу, 14 апреля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

ГУ МВС отвечает за военно-техническое сотрудничество России, в частности, со странами НАТО, СНГ и ОДКБ, отмечает издание.

По данным газеты, Кошелев уже написал рапорт об увольнении по собственному желанию, сославшись на проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главы ГУ МВС назначен его первый заместитель - генерал-майор Александр Кшимовский. При этом окончательное решение о преемнике Кошелева еще не принято - на пост претендуют как минимум три человека, уточняет «Коммерсантъ».

В Минобороны кадровые перестановки официально не комментируют.