В центре Москвы горит выселенное здание

В выселенном здании в Москве по адресу Лубянский проезд, 19, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 8.26 мск. Огонь распространился на площадь 3000 кв. м, в 9.20 мск пожару был присвоен третий ранг.

«На месте происшествия работают 45 единиц пожарно-спасательной техники и 147 человек личного состава», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

По предварительным данным, в выселенном здании загорелся мусор. Сведений о пострадавших не поступало.