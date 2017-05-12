В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС, ранен полицейский

В ночь на 12 мая в Малгобеке было совершено вооруженное нападение на пост ДПС, ранен один полицейский, убиты двое нападавших. Это сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник и затем подтвердил агентству ТАСС представитель МВД Ингушетии. По информации МВД, на пост напали около 1.0 мск.

Раненого полицейского доставили в Малгобекскую районную больницу. Там его состояние оценивают как тяжелое.

«Пуля попала в брюшную полость, сделана операция, пациент находится в реанимации», - сказал представитель учреждения.

Одного из убитых опознали. «Им оказался находящийся в розыске за совершенные преступления активный член бандподполья Магомед Бекбузаров. Личность второго убитого устанавливается», - сказал представитель МВД.

По данным правоохранителей, огонь по посту велся с трех точек, нападавших было от трех до пяти человек.