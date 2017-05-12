Кремль не имеет отношения к выдаче загранпаспорта Навальному – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к выдаче загранпаспорта оппозиционеру Алексею Навальному. «Я ранее говорил, что мы не занимаемся выдачей загранпаспортов, так оно и есть», – сказал он, добавив, что поступившее в администрацию президента заявление Навального было зарегистрировано и направлено в МВД.

«По профилю затрагиваемых вопросов оно было размечено и направлено в профильное ведомство, где и решался этот вопрос. Профильным ведомством является МВД», – добавил Песков. Пресс-секретарь президента считает, что на принятие положительного решения МВД выдать паспорт оппозиционеру никак не повлияла отметка из администрации президента. «Сама по себе отметка о регистрации (обращения в администрацию Кремля) не действует. В администрацию поступает ежедневно тысячи писем и обращений, жалоб и просьб. Они все регистрируются и, как правило, рассылаются в профильные ведомства», - добавил он.