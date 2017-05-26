Усманов заявил о готовности доказать в суде отсутствие судимости за изнасилование

Бизнесмен Алишер Усманов, ранее объявивший, что подаст иск к оппозиционеру Алексею Навальному за клевету, готов представить в суде доказательства отсутствия судимости за изнасилование, сообщает в пятницу пресс-служба предпринимателя.

«Еще раз обращаем внимание общественности на то, что столь же убедительные и неопровержимые доказательства и по остальным лживым заявлениям господина Навального были предоставлены господином Усмановым тем СМИ, которые проявили к ним интерес. Если Навальный испытывает сложности с чтением прессы, эти доказательства будут продемонстрированы ему в суде», - отметили в пресс-службе Усманова.

Там отмечают, что Навальный ссылался на информацию об этом, прочитанную в книге бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея.

«Такие данные в указанной книге отсутствуют, что легко может проверить любой желающий, так как книга находится в публичном доступе. Видимо, Навальный в очередной раз попытался уйти от ответственности, предлагая Усманову обращаться с претензией о клевете к господину Мюррею? Однако не следует забывать, что распространитель лживой информации несёт ответственность согласно ст. 152 ГК РФ», - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в «Интерфакс».

Отмечается при этом, что доказательства непричастности Усманова к этому будут продемонстрированы в суде.