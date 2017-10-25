Путин поручил досрочно проиндексировать военные пенсии
Президент Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военным пенсионерам на месяц раньше запланированного — с 1 января 2018 г. Это означает выплату увеличенных пособий уже в декабре 2017 г., отметил президент на совещании с членами правительства в среду, 25 октября.
По словам Путина, он обратил внимание, что в проекте федерального бюджета на 2018 г. нарушена традиция синхронной индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам — повышение зарплат предусмотрено с 1 января, а пенсий — с 1 февраля 2018 г. Несмотря на то что за последние годы военные пенсии увеличены в 1,9 раза, справедливо индексировать пенсии синхронно с зарплатами, считает президент.
Досрочная индексация военных пенсий коснется 2,6 млн человек — бывших военнослужащих и приравненных к ним категорий пенсионеров из МВД, Росгвардии и т. д., сказал Путин. По его словам, дополнительные средства в бюджете нужно предусмотреть таким образом, чтобы они были выплачены уже в декабре 2017 г. — таково требование законодательства. Деньги в бюджете на это есть, отметил президент, но не уточнил, о какой сумме речь. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что досрочная индексация пенсий возможна, также не уточнив, сколько денег на это потребуется.