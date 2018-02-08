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Захарова обвинила США в облетах России с выключенными транспондерами

Боевая авиация США совершает облеты вдоль границ с Россией с выключенными транспондерами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Боевая авиация США также предпочитает летать около границ России с выключенными транспондерами, несмотря на нашу инициативу решать и этот вопрос на взаимоприемлемой основе», - заявила она на брифинге в четверг.

Захарова подчеркнула, что Россия «очень активно выступает за то, чтобы дополнить двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов на море и воздушном пространстве над ним положениями о предельно допустимых расстояниях сближения». «Наши американские коллеги, которые так любят жаловаться по поводу перехватов, пока почему-то не хотят обсуждать дополнительные правила обеспечения безопасности полетов и мореплавания», - отметила она.

На полеты российских военных самолетов с выключенными транспондерами уже несколько лет жалуются страны НАТО, в том числе страны Прибалтики. МИД России неоднократно называл проблему надуманной. Президент России Владимир Путин еще в 2016 г. поддержал предложение о том, чтобы российские военные самолеты, а также ВВС стран НАТО летали над Балтикой с включенными транспондерами.