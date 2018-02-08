В Москве установят памятник Евгению Примакову
Напротив здания МИДа в Москве установят памятник бывшему министру иностранных дел России Евгению Примакову. Об этом сообщает «Интерфакс».
Это решение приняли на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Автор памятника - скульптор Георгий Франгулян. Установку финансирует фонд «Искусство, наука и спорт», который принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову.
В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об установке этого памятника. «Мы считаем, что хорошо было бы памятник сделать», - отметил Лавров.