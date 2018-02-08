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СМИ сообщили о проверках чиновников двух министерств в Дагестане

В министерствах строительства, транспорта, энергетики и связи Дагестана проводятся оперативно-следственные действия. Чиновников этих ведомств проверяют на причастность к коррупционным преступлениям, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Проверки происходят на предмет законности расходования госсредств, «выделенных в рамках республиканской адресной программы переселения из аварийного жилья». По словам источника, проверяется версия о завышении стоимости переселенческого фонда и перерасходе казенных денег.

Должностных лиц министерства транспорта, энергетики и связи также проверяют в связи с подозрениями в покупке по заведомо «завышенным ценам оборудования для нужд ведомства».

Накануне источник сообщил «Интерфаксу», что сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, СКР, ФСБ и МВД проводят выемки документов в ряде региональных министерств и ведомств, а также в правоохранительных структурах региона.