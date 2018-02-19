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РБК выяснил темы агитационных роликов Путина на телевидении

С 19 февраля начинается предоставление бесплатного эфирного времени на телевидении для трансляции агитационных роликов кандидатов в президенты. Главными темами роликов действующего президента Владимира Путина станут целостность и укрепление страны, улучшение жизни и социальная справедливость, а также движение России вперед, уважение традиций и укрепление обороноспособности. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба президента Андрея Кондрашова.

У Путина «будет буквально по одному ролику» в день и «примерно в четыре раза меньше бесплатного эфирного времени, чем у других кандидатов», отметил Кондрашов. Он пояснил, что кандидатам от партий предоставляется так называемое «бесплатное партийное время». Путин же выступает как самовыдвиженец.

Ранее штаб Путина отказался и от бесплатного эфира для проведения дебатов. Неофициально это объяснялось тем, что, будучи действующим президентом, Путин и так всегда может высказаться по любым темам. Сам Путин в съемках роликов не участвовал и «специальных звукозаписей кандидата» для них не проводил, уточнил Кондрашов. Их авторы пользовались хроникой и фрагментами публичных выступлений президента.

По упоминанию в СМИ Путин в разы опережает своих конкурентов по президентской гонке, свидетельствуют данные «Медиалогии». Если в январе – феврале упоминаемость президента варьировалась от 80 000 до 95 000 в неделю, то у телеведущей Ксении Собчак эксперты зафиксировали 67 686 упоминаний за два месяца кампании, а у выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина – 60 911.