ЕС включил спиннеры в список опасных товаров

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Центризбирком ответил на заявление Навального о подготовке «каруселей» на выборах

Сотрудник штаба Алексея Навального, получивший за 30 минут три талона о том, что он внесен в списки избирателей по месту голосования, сможет проголосовать только по первому адресу. Об этом заявил во вторник зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, остальные заявления машина не обрабатывает, но делает отметку и извещает участковый избирком.

Ранее Навальный сообщил, что его штаб решил провести эксперимент, доказывающий, что один человек может получить несколько «филькиных грамот», по которым можно проголосовать несколько раз. И все, по словам Навального, оказалось очень просто: «30 минут понадобилось сотруднику нашего штаба, чтобы получить три бумажки. Три раза может проголосовать. Там вообще нет проблем. Поэтому 18 марта ждем грандиозных "каруселей" фальсифицирующих явку».

Через портал Госуслуг можно получить сколько угодно талонов, но «это соревнование с самим собой», говорит Булаев: действительным будет считаться только первый из них. На остальных участках избирателя просто не признают за своего. А если ему все-таки удастся проголосовать дважды, то его с удовольствием примут в Следственном комитете, отметил Булаев.

На президентских выборах впервые применяется система голосования по месту пребывания, которая пришла на смену открепительным удостоверениям. Чтобы получить прописку на другом участке, избирателю достаточно подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или избирательную комиссию. Понедельник был последним днем приема заявлений через МФЦ и портал госуслуг (до 14.00 мск 17 марта их еще можно подать через участковую комиссию). По данным ЦИК, о желании голосовать по месту нахождения заявили 4,7 млн человек, но, скорее всего, итоговая цифра будет выше: данные все еще продолжают вводить в систему. Только за последние сутки через систему «мобильный избиратель» поступило 803 000 заявлений.

Впрочем, обнаружили «Ведомости», избирателям доступны не все участки: так, на портале Госуслуг не отражается столичный участок N2151 в здании РАН, где традиционно голосует президент Владимир Путин.

Действительно, достаточно большое количество избирательных участков не отражены в электронной базе, признает Булаев: по его словам, в первую очередь это участки в больницах, СИЗО и прочих малодоступных местах.