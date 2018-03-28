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В суде в Кемерове огласили показания свидетеля о причинах пожара

Инструктор детской площадки кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Сергей Сочинский подтвердил, что пожар начался в батутной яме. Показания свидетеля зачитали в среду в Заводском суде Кемерово, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела о пожаре, сообщает «Интерфакс».

«Причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка – там был целый пучок кабелей. Дети в яме и никто из персонала точно не курили», – говорится в показаниях Сочинского.

Другой свидетель – заместитель управляющего ТРЦ – сообщил, что среди сотрудников «Зимней вишни» не проводились противопожарные инструктажи, а пожарная сигнализация была неисправна.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным МЧС, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще более 70 человек обратились за медицинской помощью. 28 марта объявлено национальным днем траура.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны пять подозреваемых.

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