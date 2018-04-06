Тема дня: Новые санкции США против россиян
Полный список россиян и российских компаний, против которых введены новые санкции США
11 материалов по теме
Полный список россиян и российских компаний, против которых введены новые санкции США 17:26В список попали 26 человек и 15 юридических лиц
«Ростех» назвал санкции США попыткой вытеснить Россию с рынка вооружений 19:43
Миллер обрадовался попаданию в санкционный список США 19:33
Чем санкции США грозят фигурантам нового списка и их компаниям 17:31
Титов назвал новые санкции США против России путем в никуда 18:04
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Суд на Украине оштрафовал экипаж крымского судна «Норд»

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Суд в Мариуполе постановил оштрафовать большинство членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного погранслужбой Украины почти две недели назад в Азовском море. Решения по двум морякам пока нет. 

«Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», - сказала «Интерфаксу» представитель компании - владельца судна Анна Шевелева.

Членам экипажа вменяют ч. 2 ст. 204 КоАП Украины («незаконное пересечение границы», санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

Ранее в пятницу Херсонский горсуд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35 240 гривен залога (около $1300).

Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа 25 марта. «Норд» вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки. МИД России требует от Киева немедленно отпустить экипаж «Норда».

Политика
Новости

МИД пообещал ответить на новые санкции США

Ведомости
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Министерство иностранных дел России прокомментировало новые санкции США. По мнению МИДа, вводя санкции в отношении российских компаний, США «бьют и по простым американцам, собственным избирателям», разрушая экономическое сотрудничество.

«Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции», – говорится в комментарии МИДа.

Россия не оставит новые санкции «без жестокого ответа», добавили в ведомстве.

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США

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Политика
Новости

МИД попросил Лондон объяснить ситуацию с визой племянницы Скрипаля

Ведомости
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Москва призвала власти Великобритании объяснить ситуацию с выдачей визы племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы настоятельно призываем Великобританию официально сделать заявление и объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Это полное форменное безобразие - то, что мы видим, когда страна, которая высказывается по любому аспекту российской внутренней политики, почему-то отказывается от комментария в плане выдачи британской визы в таких обстоятельствах», - сказала Захарова в эфире канала «Россия 24».

Она считает, что официальные лица Великобритании из гуманитарных соображений «обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта».

«Есть чрезвычайная ситуация, в которую попали российские граждане на территории Великобритании. Речь идет об их жизни. Никто из России не имеет никакого доступа к ним. И на сегодняшний момент мы не понимаем, что происходит с доступом или недоступом родственницы к этой семье», - добавила Захарова.

Ранее в пятницу британские СМИ сообщили, что Лондон уведомил Викторию Скрипаль о том, что ей не дадут визу.

В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Технологии
Новости

Кадыров призвал Роскомнадзор и Telegram найти компромисс

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководство Роскомнадзора и Telegram найти компромисс в связи с возможной блокировкой мессенджера в России. Об этом он написал в своем Telegram.

Он добавил, что он активный пользователь Telegram и ведет не только свой канал, но и пользуется мессенджером по работе и личным вопросам. Кадыров считает Telegram очень удобным: «Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой».

При этом он подчеркнул, что «во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять». Кадыров добавил, что не сторонник блокировки Telegram и надеется на компромиссное решение Роскомнадзора и Telegram.

В пятницу Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram, и если мессенджер не передаст ключи ФСБ, то это может привести в конечном итоге к его блокировке.

10 самых безопасных мессенджеров

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Костин назвал мелочью новые санкции США

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин, подпавший под новые санкции минфина США, спокойно к этому отнесся. В интервью «России 1» отметил, что живет и будет жить в России: «Какие-то неудобства будут, но это мелочи - не поехать на сессию МВФ, мы это переживем» (цитата по «Интерфаксу»).

Костин традиционно участвовал в осенних сессиях МВФ, проходящих в Вашингтоне.

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников. В список попали 26 человек и 15 компаний. Минфин объяснил новые санкции ситуацией на Украине, в Сирии, кибератаками, но «прежде всего попытками России подорвать западную демократию».

Кто подпал под новые санкции США

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Ростех» назвал санкции США попыткой вытеснить Россию с рынка вооружений

Ведомости
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«Ростех» прокомментировал попадание «Рособоронэкспорта» в новый санкционный список США. В компании отметили, что изучают документ минфина США, окончательные выводы пока не сделаны.

«То, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений, — сказал представитель «Ростеха». — Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция».

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США

Политика
Новости

СМИ сообщили новые подробности расследования США о вмешательстве в выборы

Ведомости
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Спецпрокурор США получил новую информацию о встрече представителей президента США Дональда Трампа и Кремля. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс встретился на Сейшельских островах с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым в январе 2017 г. перед инаугурацией Трампа. Эта встреча, возможно, не была случайной, отмечает ABC. Принс во время допроса описывал эту встречу именно как случайную – «за кружкой пива», писала газета The Washington Post. По его словам, он прилетел на острова для встречи с представителем ОАЭ и был неожиданно представлен Дмитриеву. Однако у Мюллера есть доказательства, что эта встреча была попыткой установить канал взаимодействия между администрацией США и Кремлем.

Дмитриев тесно связан с семьей российского президента Владимира Путина, отмечала ранее Financial Times. Шесть источников газеты утверждают, что жена гендиректора РФПИ близка к Катерине Тихоновой, которую многие СМИ называют дочерью Путина. Именно близкая дружба жены Дмитриева и Тихоновой сделала его влиятельной фигурой в Кремле, сказали источники Financial Times.

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Бизнес
Новости

Миллер обрадовался попаданию в санкционный список США

Ведомости
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал попадание в санкционный список США.

«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», - приводят слова Миллера в эфире НТВ.

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США

Политика
Новости

«Би-би-си» узнала об отказе британских властей выдать визу Виктории Скрипаль

Ведомости
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Британские власти уведомили племянницу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторию Скрипаль о том, что ей не дадут визу, сообщает телерадиокомпания со ссылкой на источник в британском правительстве. Об этом написал в Twitter корреспондент «Би-би-си» Джеймс Ландейл.

«Похоже, российские власти пытаются использовать Викторию как пешку. Если она находится под влиянием или принуждением Кремля, она стала еще одной жертвой», — сказал источник.

В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.

На этой неделе посольство России в Великобритании направило ноту британскому посольству в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль. Посол России Александр Яковенко сообщал, что визит Виктории Скрипаль в Великобританию будет частным. По его словам, он не отменяет запроса российской стороны о консульском доступе к Юлии Скрипаль, который британская сторона не предоставляет.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы.

Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств. 

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Политика
Новости

Россия возобновит борьбу за дополнительную территорию арктического шельфа

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в пятницу распорядился завершить работу по разграничению внешней границы континентального шельфа России. Об этом он заявил на расширенном заседании Совета безопасности России. Вопрос об установлении юрисдикции России над дополнительной территорией в Арктике обсуждался в ООН с 2001 г., тогда российскую сторону попросили предоставить дополнительные научные аргументы в обоснование своих требований.

«Действовать здесь нужно основательно, аргументированно, твердо отстаивая наши национальные интересы», — обратился президент к участникам заседания. У России уже есть успешный опыт решения таких задач, напомнил Путин: «Имею в виду международное признание в 2014 г. прав России на часть Охотского моря, которая ранее считалась открытой».

Конвенция по морскому праву позволяет расширять экономическую зону государств при условии, что морское дно за ее пределами является естественным продолжением окраины материка. Помимо России на территории под Северным Ледовитым океаном претендуют Дания, Канада, Норвегия и США. Интерес государств к северным морям обусловлен тем, что под их дном, по мнению геологов, может находиться около 30% неразведанных запасов природного газа и 15% - нефти. Россия подала в ООН обновленную заявку на расширение арктического шельфа еще в 2015 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Явлинский опроверг информацию об отказе выдвигаться в президенты

Ведомости
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Основатель «Яблока» Григорий Явлинский пока не отказывается от намерения принять участие в следующих президентских выборах. Об этом сообщает РБК.

По его словам, его неправильно поняли. «В изменении своего имиджа я больше ничего нового сделать не могу. Я говорил о том, что нужны новые кандидаты в президенты. Я хотел бы помериться с ними силой», – отметил Явлинский.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что основатель «Яблока» не будет принимать участие в следующих выборах. Он выдвигался ранее уже три раза: в 1996 г., в 2000 г. и в 2018 г. На последних выборах он набрал 1,05%, а лучший результат показал в 1996 г. – 7,3%.

«Вечные» кандидаты в президенты