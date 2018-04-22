Новости
Политика
Новости

Полиция задержала лидера протестов в Ереване

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция Армении задержала лидера протестов в Ереване, оппозиционного депутата Никола Пашиняна и применила спецсредства для разгона демонстрантов, сообщает «РИА Новости». Шествие было остановлено в районе Эребуни, полиция выстроила оцепление, несколько полицейских вывели из толпы Пашиняна.

После этого были применены спецсредства, в том числе светошумовые гранаты, для разгона демонстрантов. К месту столкновения прибыли машины скорой помощи, передает агентство. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Десятки людей задержаны, сообщает ТАСС. Полиция выдвигает силы, выставлен кордон, ситуация очень напряженная, отмечает корреспондент агентства.

В воскресенье премьер Армении Серж Саргсян предпринял попытку провести переговоры с Пашиняном. Беседа продлилась три минуты и закончилась безрезультатно. Премьер заявил, что действия оппозиционера – это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле. После этого Пашинян заявил, что демонстрации продолжатся с новой силой. 

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник парламент Армении, несмотря на протесты, утвердил кандидатуру Саргсяна.

В субботу Саргсян выразил озабоченность в связи с «разворачивающимися внутриполитическими событиями» и призвал лидера оппозиции Никола Пашиняна сесть за стол переговоров.

Что происходит в Армении

Финансы
Новости

Россия и США отказались участвовать в докапитализации Всемирного банка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка, сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. При этом США сохранят блокирующий пакет, который будет снижен с 20% до 15%.

Акционеры группы Всемирного банка в субботу приняли решение увеличить его капитал на $13 млрд. Из них $7,5 млрд предназначаются Международному банку реконструкции и развития (IBRD), $5,5 млрд – Международной финансовой корпорации (IFC). Это позволит «усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в мире», считает Всемирный банк.

Россия не будет участвовать в докапитализации, потому что не согласна с тем, что Международная ассоциация развития (IDA), входящая в группу Всемирного банка, «поддерживается на плаву» за счет прибыли банка, получаемой «за счет самых нуждающихся акционеров – заемщиков». И какая-то рециркуляция очень странная. Мы считаем, что если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», – пояснил Сторчак (цитата ТАСС).

«С другой стороны, история с запретом действий Всемирного банка на территории России известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала», – добавил замминистра.

По его словам, США также отказались от участия в докапитализации, но добавили принятия пакетного решения, согласно которому Вашингтон сохранит за собой блокирующий пакет.

В августе 2014 г., после введения санкций США и Евросоюза в отношении России в связи с ситуацией в Донбассе, представители G7 заблокировали выделение средств на проекты Всемирного банка в России. На рассмотрении банка тогда находились девять проектов в России стоимостью $1,34 млрд.

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Telegram предложил запустить бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Telegram разослал пользователям уведомление, в котором предложил им присоединиться к акции в поддержку свободного интернета. «Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», – говорится в сообщении.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля, однако, по данным на 22 апреля, он был доступен в России для многих пользователей. Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет ip-адреса.

Причиной для блокировки стал отказ Telegram передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера. 

Аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии, по данным Mediascope, составляла в марте 12,4 млн человек. По оценкам сервиса Combot, число пользователей мессенджера в стране в прошлом месяце приблизилось к 15 млн.

Кого блокирует Роскомнадзор

Технологии
Новости

Google прокомментировал сообщения о блокировке его ip-адресов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. «Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях», – сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Google. Чем вызваны проблемы, он не уточнил.

Пользователи в воскресенье пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля.

Предположительно, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть ip-адресов Google. Об этом, например, сообщали гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей. Telegram удается избежать блокировки благодаря смене ip-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем – на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор. 

Политика
Новости

МЧС рассказало о последствиях сильного ветра в Москве и Подмосковье

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Штормовой ветер в Москве 21 апреля повалил около 580 деревьев, повредил кровли более 30 домов и административных зданий, сорвал три рекламных щита, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Кроме того, повреждения получили 92 автомобиля. Некоторые районы остались без электричества.

В Московской области были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, были повреждены 17 автомобилей.

Из-за непогоды в Москве погибла 13-летняя девочка, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. По данным департамента здравоохранения столицы, в общей сложности в Москве пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы – трое детей и 11 взрослых. Среди пострадавших – трехмесячный ребенок.

В Подмосковье пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева в Telegram-канале. Трое пострадавших с травмами средней тяжести госпитализированы. Один мужчина в Мытищах погиб.

Днем 22 апреля в Москве местами сохранится сильный ветер с порывами 12-17 м/с, сообщает ГУ МЧС по столице. «Возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций, повреждение автотранспорта», – говорится в сообщении.

В столице в воскресенье действует оранжевый уровень погодной опасности, который означает, что погода опасна: имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. На понедельник Гидрометцентр объявил зеленый уровень.

Политика
Новости

Два взрыва произошли у центров регистрации избирателей в Афганистане

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Террористы-смертники атаковали центры регистрации избирателей в Афганистане. Первый взрыв произошел около 10.00 по местному времени (8.30 мск) в Кабуле. В результате произошедшего погиб 31 человек, еще несколько десятков пострадали, сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Второй взрыв прогремел у центра регистрации избирателей в провинции Баглан на северо-востоке страны около 12.00 по местному времени (10.30 мск). По предварительным данным, его жертвами стали семь человек, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на сотрудников органов безопасности.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», передает Reuters.

В Афганистане 14 апреля началась регистрация избирателей для участия в объединенных парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь. Президент страны Ашраф Гани призвал движение «Талибан» (запрещено в России) воспользоваться возможностью и принять участие в выборах. Группировка отвергла предложение властей.

После начала регистрации избирателей в Афганистане уже произошел ряд инцидентов. Например, в среду боевики «Талибана» похитили трех сотрудников избирательной комиссии в провинции Гур.

Политика
Новости

Собянин уточнил число пострадавших из-за непогоды в Москве

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В московские больницы доставлены 12 человек, пострадавших в результате непогоды, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter. Один ребенок погиб. «Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», – написал он.

В субботу в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В столице наблюдаются сильный ветер с порывами до 22 м/с, гроза, ливень. Штормовой ветер повалил сотни деревьев, сообщил Собянин. Городские службы приступили к ликвидации последствий.

«Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20.00 до 22.00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома», – добавил мэр.

Точных данных о пострадавших в Московской области нет. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что в Москве и Подмосковье в общей сложности пострадали 17 человек. Один мужчина в Мытищах погиб.

Стиль жизни
Новости

Прощание с Ниной Дорошиной пройдет в театре «Современник»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прощание с народной артисткой России Ниной Дорошиной пройдет в театре «Современник», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу театра. Предварительно церемония запланирована на вторник, 24 апреля.

Актриса умерла в ночь с 20 на 21 апреля в Москве на 84-м году жизни. Причиной стала остановка сердца.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 г. в подмосковном Лосиноостровске. В 1956 г. окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и проработала всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых – «Любовь и голуби». 

Политика
Новости

Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Двое взрослых и трехмесячный ребенок доставлены в московские больницы после падения дерева на улице Сумской, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Леонида Печатникова.

«Три человека пострадали, в том числе трехмесячный ребенок. Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии», – уточнил Печатников.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил о пятерых пострадавших. По его данным, все они госпитализированы. «В частности, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит», сказал собеседник агентства.

В Москве сегодня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В столичном регионе наблюдаются сильный ветер с порывами до 25 м/с и гроза. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до воскресенья, 22 апреля.

Ранее мэр города Сергей Собянин рекомендовал москвичам не находиться рядом с деревьями во время непогоды. После штормового предупреждения Парк Горького и ВДНХ были закрыты для посещения.

10 крупнейших природных катастроф в России

Политика
Новости

В Дагестане ликвидирована группа боевиков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В ходе спецоперации в Дербенте уничтожены несколько боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана. В Дербенте и в Дербентском районе введен режим контртеррористической операции.

«Предварительно, при проверке одного из адресов в Дербенте по силовикам был открыт огонь. Завязалась перестрелка. Несколько боевиков уничтожены. Данные уточняются», – сказал собеседник агентства.

Информацию о ликвидации группы боевиков подтвердил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики. По его словам, активная фаза спецоперации продолжается. 

Политика
Новости

Эксперты ОЗХО выехали в сирийский город Дума

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Утром 21 апреля специальная миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выехала к предполагаемому месту химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. МИД отметил, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в ОЗХО запроса от Дамаска.

«Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в Сирии», – говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой.

МИД ожидает от ОЗХО максимально беспристрастного расследования обстоятельств и скорейшего представления доклада, добавила она. «Не могут не вызывать самую серьезную обеспокоенность попытки специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц», – отметила Захарова.

Ранее США и их союзники обвинили власти Сирии в применении 7 апреля химического оружия в сирийском городе Дума провинции Восточная Гута. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки стали более 40 человек, около 500 пострадали.

В ответ на предполагаемое применение химоружия США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удар по военным и научно-исследовательским объектам в Сирии, которые, по их данным, были связаны с сирийской химической программой.

Россия опровергает информацию о применении в Сирии химического оружия. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства постановки химической атаки в Восточной Гуте.  

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

Политика
Новости

ФСБ сообщила о ликвидации сторонника ИГ в Ставропольском крае

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность сторонника запрещенной террористической организации «Исламское государство», который планировал теракты в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности», – говорится в сообщении.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, добавила ФСБ.

На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг ИГ, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и регионального управления ФСБ России. 

Читать ещё
Preloader more
Фото