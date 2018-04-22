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Полиция задержала лидера протестов в Ереване

Полиция Армении задержала лидера протестов в Ереване, оппозиционного депутата Никола Пашиняна и применила спецсредства для разгона демонстрантов, сообщает «РИА Новости». Шествие было остановлено в районе Эребуни, полиция выстроила оцепление, несколько полицейских вывели из толпы Пашиняна.

После этого были применены спецсредства, в том числе светошумовые гранаты, для разгона демонстрантов. К месту столкновения прибыли машины скорой помощи, передает агентство. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Десятки людей задержаны, сообщает ТАСС. Полиция выдвигает силы, выставлен кордон, ситуация очень напряженная, отмечает корреспондент агентства.

В воскресенье премьер Армении Серж Саргсян предпринял попытку провести переговоры с Пашиняном. Беседа продлилась три минуты и закончилась безрезультатно. Премьер заявил, что действия оппозиционера – это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле. После этого Пашинян заявил, что демонстрации продолжатся с новой силой.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник парламент Армении, несмотря на протесты, утвердил кандидатуру Саргсяна.

В субботу Саргсян выразил озабоченность в связи с «разворачивающимися внутриполитическими событиями» и призвал лидера оппозиции Никола Пашиняна сесть за стол переговоров.

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