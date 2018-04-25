Брату экс-владельца «Росгосстраха» предъявили обвинения по делу о растрате

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Брату бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова и бывшему вице-президенту компании Сергею Хачатурову предъявили обвинения в растрате, сообщает РБК со ссылкой на адвоката экс-владельца »Росгосстраха» Алексея Мельникова. До этого фигурант проходил по делу в статусе подозреваемого.
«Никаких изменений в сути и аргументации ранее озвученных обвинений не произошло», – отметил Мельников.
Хачатуров-младший был арестован 19 апреля. Его обвиняют в хищении принадлежащего «РГС активы» пакета акций «Росгосстраха». «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали», – говорил адвокат. В любом случае это вмешательство правоохранительных органов в коммерческий спор, отмечал Мельников: «Если есть спор – надо не действовать рейдерскими методами, а идти в суд – туда, кстати, пока никто не обращался».
По делу была также задержана и отправлена под домашний арест акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская. По мнению следователей, она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций «Росгосстраха».
«Росгосстрах» перешел от своего основного владельца Данила Хачатурова под контроль банка «ФК Открытие» в 2017 г. Убытки «Росгосстраха» за тот же год составили 55,6 млрд руб. по РСБУ. Нынешний председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил в интервью «Коммерсанту», что в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство». По его мнению, менеджмент абсолютно ничего не сделал за 10 лет. Задорнов подчеркивал, что проблемы страховой компании связаны с ошибками в государственном регулировании рынка ОСАГО. Хачатуров претензии отвергал.
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян продолжает исполнять свои обязанности, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьера Арама Араратяна. »Сообщения об отставке Карапетяна не соответствуют действительности», - написал Араратян в Facebook.
О том, что Карапетян подал в отставку, написал один из лидеров оппозиции, член фракции «Елк» Арарат Мирзоян. «Хочу первым сообщить эту прекрасную новость. Отставка. Победа», - сообщил он в своем Facebook.
17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку после многодневных и многолюдных акций протеста оппозиции. Исполняющим обязанности премьера был назначен однопартиец Саргсяна,первый вице-премьер Карапетян.
Сегодня в Ереване возобновились акции оппозиции: лидер протестов Никола Пашинян требует отстранения от власти всех членов правящей Республиканской партии.
В Ереване возобновились протесты
Gleb Garanich / Reuters
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян (на фото) объявил о возобновлении протестов – теперь демонстранты требуют отставки правящей Республиканской партии страны. Протесты в Армении начались в середине апреля из-за выдвижения бывшего президента республики Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Он был назначен на должность, несмотря на митинги, но проработал меньше недели и подал в отставку из-за продолжающихся протестов. У возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении – большинство в парламенте, который утверждает премьера, а назначенный врио премьера Карен Карапетян – однопартиец и земляк Саргсяна
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Конституционный суд обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. Соответствующие поправки должны быть внесены в законодательство в течение года. На это время будет сохранен существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии опьянения. Но если поправки внесены не будут, то примечание 2 статьи 264 УК (определяет, что пьяным признается водитель, как прошедший медосвидетельствование, так и отказавшийся от него), утрачивает силу.
Поводом для проверки действующего порядка признания водителей пьяными стал запрос Ивановского областного суда в связи с делом Сергея Журавлева, осужденного на восемь лет за пьяное ДТП с двумя погибшими.
Журавлев сбежал c места ДТП и почти год скрывался, однако потом сам пришел в полицию. В суде он пояснил, что не превышал скорость и за рулем был трезв. Однако суд ему не поверил, поскольку учел показания свидетелей и потерпевших, видеозаписи и чеки из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания Журавлева, и другие улики. Однако Верховный суд, куда Журавлев обжаловал это решение, основываясь на спорном примечании к статье 264, признал доводы о неправомерном признании его пьяным, заслуживающими внимания. В итоге Президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу и обратился в Конституционный суд. По его мнению, действующая норма не соответствует Конституции, поскольку не позволяет признавать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности иных доказательств, как это обычно происходит в уголовном процессе.
Конституционный суд согласился с тем, что оспариваемая норма не предусматривает возможности признания пьяным водителя, если он скрылся с места ДТП. И это ставит его в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии, что противоречит конституционными принципами равенства и справедливости, поэтому существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии алкогольного опьянения должен быть пересмотрен.
В каких городах России самые плохие дороги
Владимир Смирнов / ТАСС
Самые разбитые дороги в России и неудобные парковки - в Ярославле. Такой вывод содержится в исследовании компании Domofond.ru, которая провела опрос более 258 000 жителей крупнейших городов России. Цель опроса - выяснить, как россияне оценивают качество дорог и ситуацию с парковками в своих городах. По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по удобству для автомобилистов. Ярославль оказался на последнем месте рейтинга
1/22
Владимир Смирнов / ТАСС
Качество дорог и доступность парковочных площадей жители Ярославля (опрошено 2459 респондентов) оценили на 3,2 балла (из 10 возможных), отметив, что их «не устраивают дворовые парковки и проезд в один автомобиль». Кроме того, в городе не решена проблема «жутких автомобильных пробок в час пик» и «транспорта у подъездов»
2/22
Николай Титов / PhotoXPress
Саратов занял 99-е место рейтинга (3,4 балла). Там, по мнению жителей, «отсутствует асфальт на центральных улицах», «нет стоянок» и «везде стоят автомобили»
3/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«Дороги бросили, Московское шоссе уже давно требует ремонта», - заявил в ходе опроса Domofond.ru один из автомобилистов Саратова. Всего было опрошено 3706 жителей Саратова
4/22
Кирилл Брага / РИА Новости
В числе аутсайдеров по состоянию дорог оказался и город-миллионник Волгоград. Несмотря на то что летом уже 2018 г. город должен принять у себя матчи чемпионата мира по футболу, дороги в городе остаются «разбитыми» и «ужасными», особенно внутри кварталов и дворов
5/22
Денис Абрамов / Ведомости
Жители Волгограда также жалуются на «отсутствие парковок, как платных, так и бесплатных», а также недовольны «пропускной способностью моста» (опрошено 4102 респондента)
6/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Город Рыбинск Ярославской области по состоянию дорог недалеко ушел от своего областного центра, заняв 98-ю строчку рейтинга (3,5 балла). Жители жаловались на то, что в городе «есть совершенно непроезжие участки»
7/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«К некоторым домам на машине подъехать сложно на расстояние до 500 метров», - говорят местные жители, отмечая, что во дворах парковок нет и транспорт стоит неправильно и хаотично (опрошено 680 жителей)
8/22
Georg Pik / Wikimedia
«Дороги в городе - яма на яме», - жалуются автомобилисты города Кирова (3,5 балла). По словам местных жителей (опрошено 1902 человека), в городе только одна главная дорога и на ней с утра пробки. «Ужасные дороги во дворах», дворовые территории и подъезды к ним заставлены машинами, парковочных мест мало, больших парковок и вовсе нет
9/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Между тем в Кирове действует проект «Безопасные и качественные дороги», который подразумевает масштабный ремонт дорог в городе, говорится на сайте городской администрации. Летом текущего года на совещании по вопросам ремонта трасс руководитель администрации Кирова Александр Перескоков обратил внимание на то, что зачастую участки, на которых прошел ремонт, уже через год оказываются «убитыми», говорится на сайте ГТРК «Вятка»
10/22
Алексей Даничев / РИА Новости
Не намного лучше состояние дорог и в Архангельске (3,6 балла). В соцсетях жители города (опрошено 970 человек) жалуются на то, что по местным дорогам не то что проехать - «пройти без слез нельзя»
11/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Запущенность дорог Архангельска требует вмешательства федерального центра, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, зампредседателя президиума Минстроя Игорь Шпектор
12/22
Александр Рюмин / ТАСС
Средняя оценка дорог по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла. На фото - дорога в Рязани (3,6 балла)
13/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Улица Полевая в Рязани (на фото) не ремонтировалась с конца 1990-х гг. - тогда на дорогу насыпали щебень, но асфальт не положили. Теперь после каждого дождя на улице образуются ямы с водой
14/22
Андрей Гордеев / Ведомости
Балашиха оказалась единственным городом в Московском регионе, попавшим в десятку российских городов с самыми некачественными дорогами. 572 опрошенных жителя Балашихи оценили состояние дорог и парковок в городе на 3,6 балла. Это несмотря на то, что в последние годы в городе ведется масштабная работа по ремонту муниципальных дорог
15/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Дорогу в микрорайоне 1 Мая в Балашихе (на фото) ремонтируют регулярно, каждый раз после дождя по ней перемещаться невозможно, жалуются местные жители на сайте Общероссийского народного фронта. По данным городских властей, в 2017 г. в Балашихе будет отремонтировано более 30 дорог. На это потратят более 300 млн руб.
16/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Не в восторге от состояния дорог и парковок в своем городе и жители Самары ( 3874 респондента). Летом текущего года районная прокуратура возмутилась состоянием дорог в историческом центре Самары, обнаружив, что дорожное полотно улиц не соответствует госстандартам, а выбоины и трещины асфальтового покрытия превышают допустимые ГОСТом размеры. Прокуратура потребовала от муниципалитета Самары восстановить дорожное полотно и выписала штраф в 300 000 руб. На фото - улица Братьев Коростелёвых
17/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
В рейтинге Domofond.ru Самара получила 3,6 балла. На фото - разбитый тротуар на Каховской улице
18/22
Александра Астахова / Ведомости
Замыкает десятку городов с самыми плохими дорогами Кострома. Состояние улиц и парковок в городе жители Костромы (1099 респондентов) оценили на 3,6 балла. В этом году на ремонт дорог в Костроме местная администрация планирует потратить около 210 млн руб., сообщает ИА REGNUM.
19/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
На фото Судиславский район Костромы. «Дорога после дождей размыта, проехать невозможно. Единственный мостик, по которому можно проехать, разрушен», - пишут жители района на сайте Общероссийского народного фронта
20/22
Комсомольская правда / PhotoXPress
Лидером рейтинга Domofond.ru стал Грозный. Его жители (196 респондентов) оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Вторую строчку заняла Тюмень. Жители города (2071 респондент) довольны «удобной транспортной развязкой», «качеством материала, из которого сделана дорога», и указывают, что в целом в городе «очень удобно жить, если имеешь машину». Замыкает тройку лидеров Сочи (на фото), где горожане (1563 опрошенных) отметили «отсутствие больших пробок» и наличие дублирующей и объездной дорог, благодаря которым можно «легко и быстро добраться до всех районов города»
21/22
Евгений Разумный / Ведомости
Москва, несмотря на активное благоустройство, не смогла попасть даже в пятерку лидеров. Москвичи (30 327 респондентов) оценили состояние дорог и парковок в городе не 5,2 балла. И с этим результатом российская столица оказалась на 7-м месте
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Росфинмониторинг изучил «панамское» и «райское досье», обнаружив в обнародованных документах информацию о сомнительных операциях на несколько миллиардов рублей, к которым были причастны российские высокопоставленные должностные лица. Об этом сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».
«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье, – рассказал Чиханчин (цитата по "РИА Новости"). – Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского, и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней». Чиханчин отметил, что результаты расследования направлены в правоохранительные органы.
«Панамское досье» появилось после утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca, предоставляющей услуги по регистрации офшоров. Из оказавшихся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) бумаг стало известно об офшорах, которые контролировали, например, полные тезки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, виолончелиста Сергея Ролдугина, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и других чиновников и парламентариев, а также 16 российских долларовых миллиардеров.
Основой для «райского досье» стали документы бермудской юридической компании Appleby. Они указали на наличие офшоров у тезок миллиардеров Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Юрия Мильнера, Алишера Усманова, Леонида Михельсона, бывшей супруги главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марины Сечиной и других лиц.
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Клиенты ВТБ после объявления новых санкций США в начале апреля увеличили объем валютно-обменных операций в четыре раза в отдельные дни - до $200 млн в день. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, передает ТАСС.
«После объявления нового пакета ограничений в адрес граждан РФ и предприятий действительно была такая тревожная ситуация. Во что она вылилась у нас в рознице, если говорить о физических лицах. У нас объем валютно-обменных операций в целом - и наличных, и безналичных - вырос в четыре раза», - подтвердил Печатников.
Топ-менеджер банка заметил, что такой показатель - «ничто», поскольку речь идет всего о $200 млн в день на всю страну. Из них на наличные операции пришлось всего 9%, добавил Печатников. Банкир призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, обычно валютно-обменные операции составляют $50 млн в день.
По мнению зампреда ВТБ, рост объема операций обусловлен не столько тревожными настроениями, сколько новыми возможностями, которыми воспользовались клиенты, продав валюту по высокому курсу. Сейчас ситуация стабилизировалась, заключил Печатников.
Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева 16 апреля сообщила, что финансовый рынок продемонстрировал зрелую реакцию на введение новых санкций США, избежав «неконтролируемых изменений». «В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, рынке акций, облигаций, на валютном рынке возросла», - признала она. В то же время, по словам представителя регулятора, это не нарушило работу рынков.
Кто попал под санкции США
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова введены 28 апреля.
1/40
Максим Стулов / Ведомости
Игорь Щеголев (помощник президента РФ)
2/40
Андрей Махонин / Ведомости
Санкции в отношении президента «Роснефти» Игоря Сечина введены 28 апреля. "Мы понимаем так, что американская администрация обратила внимание на активные действия компании по снижению рисков, связанных с односторонней ориентацией углеводородного экспорта на определенные региональные рынки. Расцениваю последние шаги Вашингтона как высокую оценку эффективности нашей работы, при этом заверяем наших акционеров и партнеров, включая американских, что эта эффективность не снизится и наше сотрудничество не пострадает и будет динамично развиваться", - передала пресс-служба комментарий Сечина.
3/40
Денис Гришкин / Ведомости
Санкции в отношении начальника ФСО Евгения Мурова введены 28 апреля.
4/40
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Санкции в отношении бизнесмена Геннадия Тимченко введены 20 марта, а в отношении инвестиционной компании Volga Group, которая объединяет активы Тимченко, и нескольких компаний, входящих в Volga Group, - 28 апреля.
5/40
РИА Новости
Санкции в отношении совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука введены 20 марта. «Юрий Ковальчук - крупнейший индивидуальный акционер банка «Россия», а также персональный банкир высокопоставленных чиновников России, включая Путина. Ковальчук - близкий советник президента Путина, о нем говорят как об одном из его «кассиров», - считает американский минфин.
6/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении президента РЖД Владимира Якунина введены 20 марта. «Владимир Якунин был назначен предправления РЖД в июне 2005 г. Якунин - близкое и доверенное лицо Путина. Якунин регулярно консультируется с ним по вопросам, касающимся отечественных железных дорог. Кроме того, он сопровождает Путина во многих поездках по России и за рубежом. Якунин познакомился с Путиным, когда они оба работали в Санкт-Петербурге. Якунин намеревался тогда сделать в городе бизнес-центр и обратился к Путину за поддержкой. Кроме того, Якунин по поручению Путина стал членом совета Балтийского морского пароходства. Якунин и Путин были соседями в элитном дачном поселке на берегу озера “Комсомольское”, а также соучредителями дачного кооператива “Озеро” в ноябре 1996 г.», - говорится в сообщении минфина США.
7/40
РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Рогозин попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
8/40
ИТАР-ТАСС
Сергей Неверов (вице-спикер Госдумы)
9/40
ИТАР-ТАСС / Екатерина Штукина
Олег Савельев (министр РФ по делам Крыма)
10/40
Первый канал
Сергей Беседа (руководитель 5-й службы ФСБ)
11/40
Денис Гришкин / Ведомости
Санкции в отношении вице-премьера Дмитрия Козака введены 28 апреля. В комментарии РИА Новости его пресс-секретарь Илья Джус заявил, что у Козака нет активов в США, поездку в США он не планировал. "Поэтому введение санкций для него ожидаемо и безразлично", - добавил пресс-секретарь.
12/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении замруководителя администрации президента Вячеслава Володина введены 28 апреля.
13/40
Александр Рюмин / ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении постпреда президента в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева введены 28 апреля.
14/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова введены 28 апреля.
15/40
РИА Новости
Санкции в отношении бывшего главы Управделами президента Владимира Кожина введены 20 марта. "Владимир Кожин был назначен главой управделами президента 21 января 2000 г. В этой должности он работает вплоть до настоящего времени. Под контролем Кожина более 60 000 сотрудников, более 100 предприятий и учреждений, включая Кремль и ряд других правительственных зданий, а также более 4000 автомобилей", говорится в сообщении минфина США.
16/40
ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении Аркадия Ротенберга (владеет долей в «Мостотресте» и другими активами) введены 20 марта. «Аркадий и Борис Ротенберги оказывали поддержку любимым проектам Путина, получая и выполняя дорогостоящие контракты для Сочинской олимпиады и контролируемого государством “Газпрома”. Они сделали миллиарды долларов на контрактах для “Газпрома” и выполняя контракты для Олимпиады в Сочи, участие в которых им обеспечил Путин. Оба брата накопили огромное состояние в годы правления Путина. Братья получили контракты в рамках сочинской Олимпиады примерно на $7 млрд, их личное состояние увеличилось на $2,5 млрд всего лишь за последние два года», - говорится в сообщении Минфина США.
17/40
РИА Новости
Санкции в отношении Бориса Ротенберга (владеет долей в «Мостотресте» и другими активами) введены 20 марта. «Аркадий и Борис Ротенберги оказывали поддержку любимым проектам Путина, получая и выполняя дорогостоящие контракты для Сочинской олимпиады и контролируемого государством “Газпрома”. Они сделали миллиарды долларов на контрактах для “Газпрома” и выполняя контракты для Олимпиады в Сочи, участие в которых им обеспечил Путин. Оба брата накопили огромное состояние в годы правления Путина. Братья получили контракты в рамках сочинской Олимпиады примерно на $7 млрд, их личное состояние увеличилось на $2,5 млрд всего лишь за последние два года», - говорится в сообщении Минфина США.
18/40
Денис Абрамов / Ведомости
Сергей Иванов (руководитель администрации президента)
Санкции в отношении Сергея Иванова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Иванова - руководитель администрации президента - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
19/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Миронова - руководитель фракции «Справедливая Россия» - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
20/40
Денис Абрамов / Ведомости
Сергей Нарышкин (спикер Госдумы)
Санкции в отношении Сергея Нарышкина введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Нарышкина - спикер Госдумы - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
21/40
РИА Новости
Санкции в отношении сенатора Виктора Озерова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Виктора Озерова - сенатор - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
22/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении сенатора Николая Рыжкова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Николая Рыжкова - сенатор - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
23/40
ИТАР-ТАСС
Игорь Сергун (начальник ГРУ)
Санкции в отношении Игоря Сергуна введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Игоря Сергуна - начальник ГРУ - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
24/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении Заместителя председателя Государственной думы Сергея Железняка введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Железняка - заместитель председателя Государственной думы - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
25/40
ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Алексея Громова - Первый заместитель руководителя Администрации президента - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
26/40
Денис Абрамов / Ведомости
Санкции в отношении помощника президента Андрея Фурсенко введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Андрея Фурсенко - помощник президента - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
27/40
РИА Новости
Санкции в отношении сенатора Владимира Джабарова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Владимира Джабарова - сенатора - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
28/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении заместителя председателя Совета Федерации Евгения Бушмина были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Евгения Бушмина - заместитель председателя Совета Федерации - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
29/40
ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении сенатора Александра Тотоонова были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Тотоонова Александра - сенатора - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
30/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении директора ФСКН Виктора Иванова были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Виктора Иванова - директор ФСКН - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
31/40
er.ru
Санкции в отношении сенатора Олега Пантелеева были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Олега Пантелеева - сенатор - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
32/40
РИА Новости
Валентина Матвиенко (спикер Совета Федерации) и Владимир Константинов (спикер крымского парламента)
33/40
Максим Стулов / Ведомости
Сенатор Андрей Клишас попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
34/40
Максим Стулов / Ведомости
Помощник президента Владислав Сурков попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
35/40
Максим Стулов / Ведомости
Советник президента Сергей Глазьев попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
36/40
РИА Новости
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
37/40
Денис Абрамов / Ведомости
Депутат Госдумы Елена Мизулина попала в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
38/40
AP
Глава Крыма Сергей Аксенов попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
39/40
Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении Сергея Меняйло (губернатор Севастополя) введены 20 июня
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Конкурирующие европейские компании - франко-германская Airbus (производит истребитель Eurofighter) и французская Dassault (истребитель Rafale) - договорились о совместной разработке нового европейского истребителя, передает BBC. Перспективная боевая воздушная платформа (Future Combat Air System, FCAS) должна заменить оба европейских истребителя к 2040 г.
«Альянс призван закрепить европейский суверенитет и технологическое лидерство в области военной авиации», - говорится в сообщении. Компании констатируют, что участие в проекте Великобритании будет зависеть от условий Brexit - выхода страны из ЕС. Британская BAE Systems является ключевым поставщиком авионики для консорциума Eurofighter.
Президент Dassault Эрик Траппье заявил, что FCAS не будет копией американского истребителя пятого поколения F-35, а превзойдет его по основным параметрам. Сейчас производитель F-35 Lockheed Martin пытается продать этот истребитель Германии. «Мне не кажется, что закупка готового американского продукта европейскими странами будет способствовать стратегической автономии [Европы]», - отметил Траппье.
Ни облика нового истребителя, ни точных требований к нему пока нет, однако известно, что программа FCAS будет включать создание тяжелого беспилотника, распределенных малых дронов, новой крылатой ракеты и продвинутых систем связи и управления. Первый летный прототип истребителя должен взлететь в 2025 г.
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Госавтоинспекция МВД России (ГИБДД) попросила возложить на нее обязанности по контролю за проведением технического осмотра автобусов. Об этом рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников.
С таким предложением ГИБДД обратилась к руководству МВД. «...Чтобы вернули под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов. Потому что мы видим после ДТП, насколько они в хлам убитые перевозят людей», - пояснил Черников (цитата по «Интерфаксу»).
В начале апреля Черников говорил, что ГИБДД подготовила вариант плана к стратегии «нулевой смертности» на российских дорогах. Документом предлагается ввести алкозамки, блокирующие зажигание при опьянении водителя, а также изучить возможность выдачи временных прав.
В январе стратегию «нулевой смертности» одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, через семь лет смертность на дорогах России должна снизиться до европейского уровня - четыре человека на 100 000 населения, а к 2030 г. - приблизиться к нулевой. В прошлом году в ДТП на российских дорогах гибли 13 человек на 100 000 населения.
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У Амана Тулеева, ушедшего в отставку с поста губернатора Кемеровской области после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня», было трое преемников из Кузбасса, а с нынешним исполняющим обязанности губернатора Сергеем Цивилевым он даже не знаком. Об этом сам Тулеев сегодня рассказал депутатам облсовета Кемеровской области, сообщил сайт областного парламента.
«Говорят о том, что врио губернатора «назначен в Кузбасс по приглашению Тулеева». Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен «сверху, – заявил экс-губернатор. – В то же время хочу сказать, что у меня в числе преемников на пост губернатора было три человека, все они из Кузбасса, фамилий их по понятным причинам я называть не могу».
Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кузбасса 1 апреля, но уже 3 апреля получил вакантный мандат депутата облсовета. Через неделю – 10 апреля – Тулеев был избран председателем кемеровского облсовета. Пост в облсовете был гарантирован Тулееву как компенсация за уход из губернаторов и пожар в «Зимней вишне» не отменил эти договоренности, пояснил тогда человек, близкий к администрации президента.
Врио губернатора был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, занявший этот пост в начале марта. 5 апреля с ним встретился президент Владимир Путин, который подчеркнул, что Кузбассу нужна эффективная власть, поскольку он, по оценкам правительства, занимает лишь 73-е место по эффективности руководящей команды. Внеочередные выборы губернатора пройдут в сентябре одновременно с выборами в облсовет.
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Владельцы облигаций UC Rusal на $1,6 млрд просят минфин США ослабить ограничения в отношении бумаг попавшей под санкции компании для возможности выхода из актива, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Санкции против UC Rusal Олега Дерипаски в том числе предусматривают обязательство американских инвесторов избавиться от бумаг компании до 7 мая. Однако держатели бондов ирландской «дочки» на $1,6 млрд не могут продать бумаги, поскольку компания-эмитент не включена в генеральную лицензию № 13 минфина США.
По данным агентства, инвесторы провели встречи с OFAC (департамент минфина по контролю за иностранными активами) и попросили чиновников разрешить торги бумагами до и после 7 мая.
Ранее минфин США пошел на смягчение ограничений в отношении UC Rusal: контрагентам дали дополнительное время для прекращения сотрудничества с компанией до 23 октября. Также ведомство сообщило о возможности снятия санкций с UC Rusal в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. Послабления минфина не предполагают размораживание активов лиц, оказавшихся под санкциями и заблокированных к 23 апреля. Однако UC Rusal может использовать деньги для технического обслуживания и сворачивания деятельности, следует из документа.
Общий долг UC Rusal составляет $8,4 млрд, большая его часть (около 92%) – в долларах. Санкции отрезают компанию от финансовой системы США, а контрагентам запрещают вести с ней деловые отношения.
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Министр сельского хозяйства Александр Ткачев поддерживает новые ответные санкции против США, позволяющие ограничить импорт американских товаров.
«В принципе, по-человечески, конечно, я поддерживаю эти инициативы, – сказал Ткачев журналистам (цитаты по "Интерфаксу"). – Сможем ли мы заместить эту продукцию? Уверен, сможем».
Подготовленный Госдумой законопроект об ответных санкциях против США предлагает наделить правительство правом ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, сырья, лекарств (кроме препаратов, не имеющих российских аналогов), алкоголя, табака и прочих американских товаров.
Сейчас импорт продовольствия из США и европейских стран ограничен введенным Россией в 2014 г. эмбарго на отдельные виды сельскохозяйственной продукции.
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Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов заработал за 2017 г. 219,7 млн руб. Об этом свидетельствует декларация чиновника, опубликованная на сайте мэрии Москвы.
В собственности у Ликсутова автомобили Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG, мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S и Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike. Кроме того, чиновник владеет тремя земельными участками общей площадью 4170 кв. м, а также жилым домом площадью 2129,5 кв. м и двумя нежилыми помещениями - 234,5 и 192 кв. м.
Согласно декларации у него есть двое несовершеннолетних детей. У каждого из них в пользовании указана квартира площадью 106,8 кв. м.
За 2016 г. Ликсутов заработал 6,8 млн руб. Таким образом, за год ему удалось увеличить свой доход почти в 32 раза. Однако в прошлом году чиновник задекларировал больше имущества: помимо заявленной в этом году собственности у него были квартира площадью 178,6 кв. м, два машино-места, автомобиль Mercedes-Benz CL 550 и еще два мотоцикла - Aprilia Sportcity 250 и Aprilia Scarabeo 125. В новой декларации этого имущества нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин за 2017 г. заработал 6,5 млн руб. - такой же доход он декларировал и за 2016 г., и за 2015 г. В собственности у мэра только гараж. В его декларации также указана квартира в пользовании площадью 308,1 кв. м. Сведений о родственниках в декларации у мэра Москвы нет.
«Ведомости» проанализировали сведения о доходах за 2017 г. президента, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и чиновников, занимающих руководящие должности в Кремле. Самой популярной маркой автомобилей российских чиновников в 2017 г. остался Mercedes-Benz, следует из деклараций о доходах за прошлый год. В 730 декларациях встречаются более 120 автомобилей этой марки, самой популярной моделью остался кроссовер GL-класса
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Также госслужащие предпочитают Lexus – в декларациях о доходах более 70 автомобилей этой марки. Самая популярная модель – кроссовер RX 350
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На третьем месте в рейтинге – Toyota (64 автомобиля в декларациях). Среди них наиболее часто встречается внедорожник Toyota Land Cruiser
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Автомобили BMW оказались на четвертом месте по популярности среди чиновников (63 автомобиля), самой популярной моделью стал кроссовер X5
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Автомобили британского автопроизводителя Land Rover предпочитают 48 чиновников, из них 26 ездят на люксовых внедорожниках Range Rover
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Также в автопарке госслужащих 41 автомобиль Audi, самая популярная модель немецкой компании – кроссовер Q5
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Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыли в Липецке завод по производству картофеля фри. Об этом говорится в сообщении российского McDonald’s, который будет основным покупателем продукции этого предприятия. Завод полностью покроет потребность в импорте картофеля фри в Россию, считает McDonald’s.
Это первый завод в России по производству картофеля фри, уточняет McDonald’s. Инвестиции в проект составили 8,7 млрд руб., на полную мощность он выйдет к концу 2019 г. и будет перерабатывать 200 000 т картофеля в год.
«Белая Дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций. Партнерами должны были выступить Европейский банк реконструкции и развития и голландский производитель картофеля Farm Frites, но потом они отказались участвовать в проекте. Голландская Lamb Weston присоединилась к «Белой даче» в 2016 г., и строительство завода возобновили.
В России уже пытались построить завод по производству картофеля фри «Экофрио», однако он был перепрофилирован на выпуск картофельных хлопьев, а в итоге его закрыли из-за проблем с очистными сооружениями, писал журнал «Агроинвестор».
Перед открытием McDonald's разместил единственное объявление о наборе персонала в газете "Московский комсомолец" и получил 27 000 анкет. По итогам конкурса на работу взяли 630 человек.
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McDonald's
За год до открытия ресторана компания запустила на юге Москвы - в Солнцево - собственный завод по производству булочек и котлет для бургеров. Инвестиции в предприятие составили $50 млн.
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McDonald's
Первый McDonald's был наполовину государственным - 51% в компании принадлежал правительству Москвы. Даже в логотипе российского McDonald's присутствовала символика СССР.
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McDonald's
Ресторан на Пушкинской площади был открыт на месте кафе “Лира”. В 70-80-х гг., до введения сухого закона, бар “Лиры” славился своими коктейлями и был излюбленным местом встреч московских студентов.
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McDonald's
McDonald's привел в Советский Союз председатель совета директоров канадского подразделения Джордж Кохан - переговоры начались еще на Олимпиаде 1976 г. в Монреале. Канадцы сохранили вывеску из кафе “Лира” как реликвию.
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McDonald's
Руководитель департамента потребительских рынков правительства Москвы и первый президент McDonald's в России Владимир Малышков проводит инструктаж перед открытием ресторана.
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McDonald's
Договор о создании в Советском Союзе McDonald's подписывал Джордж Кохан (на фото: с ножницами слева). Местных партнеров представлял Владимир Малышков (в центре). Хамзат Хасбулатов (на фото справа) тогда был директором первого ресторана.
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McDonald's
Первый президент России Борис Ельцин зашел в 1993 г. на открытие второго российского McDonald's в Газетном переулке в Москве.
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McDonald's
В первый день работы, 31 января, ресторан посетили рекордные для сети 30 000 человек, накануне открытия у McDonald's собралась толпа в 5000 человек. Очередь протяженностью в полкилометра полностью огибала Новопушкинский сквер.
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McDonald's
За день до открытия в McDonald's пригласили родителей всех сотрудников.
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McDonald's
McDonald's везде старается придать меню национальный колорит. Придуманные в 90-е специально для России пирожки с ягодной начинкой успешно разошлись по другим странам. А появившиеся в то же время пирожки с картошкой и грибами успехом не пользовались. Сейчас компания снова предлагает их посетителям.