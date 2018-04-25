Политика

Новости

Брату экс-владельца «Росгосстраха» предъявили обвинения по делу о растрате

Брату бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова и бывшему вице-президенту компании Сергею Хачатурову предъявили обвинения в растрате, сообщает РБК со ссылкой на адвоката экс-владельца »Росгосстраха» Алексея Мельникова. До этого фигурант проходил по делу в статусе подозреваемого.

«Никаких изменений в сути и аргументации ранее озвученных обвинений не произошло», – отметил Мельников.

Хачатуров-младший был арестован 19 апреля. Его обвиняют в хищении принадлежащего «РГС активы» пакета акций «Росгосстраха». «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали», – говорил адвокат. В любом случае это вмешательство правоохранительных органов в коммерческий спор, отмечал Мельников: «Если есть спор – надо не действовать рейдерскими методами, а идти в суд – туда, кстати, пока никто не обращался».

По делу была также задержана и отправлена под домашний арест акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская. По мнению следователей, она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций «Росгосстраха».

«Росгосстрах» перешел от своего основного владельца Данила Хачатурова под контроль банка «ФК Открытие» в 2017 г. Убытки «Росгосстраха» за тот же год составили 55,6 млрд руб. по РСБУ. Нынешний председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил в интервью «Коммерсанту», что в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство». По его мнению, менеджмент абсолютно ничего не сделал за 10 лет. Задорнов подчеркивал, что проблемы страховой компании связаны с ошибками в государственном регулировании рынка ОСАГО. Хачатуров претензии отвергал.