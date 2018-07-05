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Политика
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Кремль назвал тревожной новость о новом отравлении в Великобритании

Ведомости
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В Кремле обеспокоены известиями об очередном отравлении людей в Великобритании, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными проявлениями, уже неоднократными в Великобритании», – сказал Песков.

«Мы конечно обеспокоены: все-таки в Европе такое уже повторяющееся использование вот таких веществ, – добавил представитель Кремля. – Хотя, с другой стороны, мы и не располагаем информацией, какие вещества использовались, как использовались».

В субботу, 30 июня, в английском Эймсбери отравились мужчина и женщина, их доставили в больницу в бессознательном состоянии. Британские эксперты пришли к выводу, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», которым 4 марта в Солсбери были отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес 5 июля заявил, что новое отравление не является целенаправленным покушением и рабочая версия следствия заключается в том, что люди пострадали из-за распространения остатков яда после инцидента в Солсбери. Город Эймсбери находится примерно в 11 км к северу от Солсбери.

Ответственность за отравление Скрипалей британские власти возложили на Россию. Москва отрицает эти обвинения и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Политика
Новости

Россия и ОАЭ договорились об отмене виз

Ведомости
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Сегодня в Казани было подписано соглашение между правительствами России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о взаимной отмене визовых требований для граждан этих стран. «Мы сегодня были свидетелями подписания межправительственного соглашения об отмене визового режима для граждан России и Эмиратов», - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы уже фиксируем существенный прирост турпотока из России в ОАЭ, который [турпоток] в прошлом году вырос более чем на 50%. Объединенные Арабские Эмираты посетили свыше 750 000 российских туристов, вклад которых в экономику вашей страны, по экспертной оценке, превысил $2,3 млрд. С учетом предстоящего снятия визового барьера рассчитываем также на увеличение встречного турпотока граждан из Эмиратов», - сказал Мантуров на заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии.

С 1 февраля 2017 г. ОАЭ значительно упростили порядок выдачи 30-дневных виз россиянам, введя де-факто безвизовый режим. Сейчас граждане России получают эмиратскую въездную визу прямо на границе и бесплатно. До того виза стоила порядка $100 и оформлялась минимум неделю.

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Финансы
Новости

ЦБ пообещал выпустить новую монету в случае выхода России в полуфинал ЧМ

Ведомости
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ЦБ выпустит новую монету номиналом в 1/2 руб., если сборная России выйдет в полуфинал. Об этом говорится в сообщении госрегулятора в Facebook. В пресс-службе ЦБ «Ведомостям» уточнили, что это не шутка.

ЦБ даже представил предварительный эскиз монеты. Предполагается, что на одной стороне будет изображен размер номинала, а по краю монеты будет написано «чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России», а другая сторона будет такой же, как и у других монет – с орлом.

В субботу, 7 июля, сборная России сыграет с Хорватией на стадионе «Фишт» в Сочи. Российские футболисты впервые в истории сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

В декабре ЦБ представил памятные монеты, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу - 2018. Всего выпущено шесть видов: четыре серебряные номиналом 3 руб., золотая номиналом 50 руб. и монета из недрагоценного металла номиналом 25 руб.

Как выглядят посвященные ЧМ-2018 памятные монеты

Технологии
Новости

Греф рекомендовал не лениться при выборе паролей в интернете

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC) в Москве дал рекомендации по выбору паролей в интернете. По мнению Грефа, залог безопасности - регулярная смена достаточно длинных паролей и двухфакторная система аутентификации.

«Мои рекомендации: обязательно следить за паролями, регулярно их менять, не лениться, выбирать лучше двухступенчатую систему защиты, минимум шестизначные пароли и ни в коем случае не записывать эти пароли ни в какие электронные устройства. Ни в коем случае не использовать дни рождения своей жены, детей и так далее в качестве паролей, потому что эта информация хакерам абсолютно доступна», - сказал Греф журналистам.

Кибербезопасность остается ключевой проблемой российской экономики. В ходе форума Греф рассказал о хакерской атаке на Тюменский федеральный центр нейрохирургии, отключившей компьютерные системы во время ответственной операции. «Некая группировка разработала вирус под названием Purgen и начала шантажировать учреждения здравоохранения. Они не стесняются готовить специальный вирус, который будет поражать учреждения здравоохранения», - сообщил президент Сбербанка.

Выступавший на форуме президент России Владимир Путин оценил потери от кибератак в мире в 2017 г. в $1 трлн. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что ущерб российской экономике в 2018 г. от кибермошенников может составить 1,1 трлн руб., мировой экономике - $1,5 трлн.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Фонд из ОАЭ инвестирует в проект «Кортеж» 110 млн евро

Ведомости
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Эмиратский холдинг Tawazun инвестирует в производство автомобилей проекта Aurus, сообщил на заседании межправительственной комиссии России и ОАЭ министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Мы сегодня переходим на новый этап по проекту "Кортеж", он теперь называется Aurus. Мы сегодня будем с вами свидетелями подписания соглашения об инвестициях компании Tawazun в этот проект в части его дальнейшего развития», – сказал он.

В сообщении министерства уточняется, что Арабский фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании подписал соглашение о входе в совместное предприятие по производству автомобилей Aurus проекта «Кортеж» и вложит в него 110 млн евро. Сообщение приводит «РИА Новости». В июне российский президент Владимир Путин после переговоров в Кремле показывал наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну свой лимузин проекта «Кортеж».

Проект «Кортеж» – это семейство автомобилей класса люкс, включающее в себя лимузин, седан, внедорожник и минивэн на единой модульной платформе, а также мотоциклы для сопровождения. Машины предназначены для первых лиц государства. Ранее российский президент Владимир Путин одобрил развертывание массового производства всех автомобилей проекта. По его мнению, вся линейка получилась удачной. На инаугурацию 7 мая Путин приехал на лимузине «Кортеж».

Как выглядит новый лимузин президента

Авто
Новости

Продажи Mercedes-Benz упали впервые за пять лет

Ведомости
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Мировые продажи автомобилей Mercedes-Benz в июне упали на 2,6% до 203 783 штук. Об этом говорится в сообщении материнской компании Daimler AG.

Месячные продажи Mercedes-Benz упали впервые с февраля 2013 г., уточняет Financial Times. Компания объясняет это снижение пожаром у американского поставщика, что привело к уменьшению выпуска внедорожников на заводе Mercedes в штате Аламаба.

При этом продажи Mercedes-Benz за полугодие и второй квартал 2018 г. достигли нового рекорда. За шесть месяцев было продано 1,9 млн автомобилей (+3,9%), а с апреля по июнь – 594 528 автомобилей (+1,9%).

Daimler стала первой компанией, которая ухудшила годовой прогноз из-за торговой войны США и Китая. Компания предупредила о возможном снижении продаж в 2018 г. США объявили о пошлинах в 25% на импорт китайских товаров стоимостью, в ответ китайские власти вводят 25%-ные пошлины на импорт автомобилей из США.

Топ-10 самых популярных импортных автомобилей в России

Стиль жизни
Новости

«Алроса» показала алмаз в форме футбольного мяча

Ведомости
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Компания «Алроса» сообщила, что добыла на месторождении в Архангельской области алмаз, который «выглядит точно как футбольный мяч». «Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые», - приводятся в сообщении слова гендиректора «Алросы» Сергея Иванова. Он отметил, что находка может стать хорошим знаком в преддверии матча сборных России и Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Компания отмечает, что по размеру камень маленький - 3,5х3,2 мм, его масса - 0,5 карата. «Алроса» также сообщила, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил назвать алмаз в честь капитана и голкипера сборной России Игоря Акинфеева. Губернатор пояснил, что именно благодаря Акинфееву сборная пробилась в четвертьфинал.

«Алроса» - европейский региональный спонсор ЧМ-2018 вместе с Альфа-банком, «Ростелекомом» и «РЖД». Это дает компании права на ассоциацию с брендом в европейском регионе и на продвижение в социальных сетях, сообщается на сайте FIFA. Компания также может представлять свою продукцию в определенных зонах на площадках чемпионата.

В июне «Алроса» запустила в продажу «футбольную» коллекцию бриллиантов. Она состоит из 32 добытых в России бриллиантов, названных в честь стран - участниц чемпионата.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В четвертьфинале российская сборная встретится с командой Хорватии. Матч пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи.

Граффити с изображением футболистов в российских городах

Политика
Новости

МВД прекратило дело обвиняемой в наркоторговле матери-одиночки

Ведомости
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МВД сегодня отменило постановление о возбуждении уголовного дела о наркоторговле в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 УК в отношении Екатерины Конновой. Также министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата. В настоящее время по результатам проверки руководством ГСУ ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», - сообщила Волк.

Менее чем за час до решения МВД о прекращении дела пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на дело Конновой. «Очевидно, что здесь не должно быть места формальному подходу», - подчеркнул Песков.

Дело Конновой, задержанной на этой неделе по подозрению в незаконной продаже наркотических веществ, вызвало сильный общественный резонанс. Выяснилось, что Коннова - мать-одиночка, воспитывающая шестилетнего ребенка-инвалида, нуждающегося в ежедневном приеме диазепама. Ее изоляция угрожает жизни ребенка. До того как ребенка перевели на бесплатный диазепам в ампулах, Коннова купила его в форме микроклизм. Оставшиеся микроклизмы она решила продать на интернет-форуме, но покупатели оказались оперативниками. Петицию с требованием закрыть дело подписали более 160 000 человек.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путину доложили о реакции общества на планы повысить пенсионный возраст

Ведомости
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Президент Владимир Путин в курсе реакции общества на проект пенсионной реформы и ее параметры, предложенные правительством. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Как всегда, он получает всю полноту информации по самым разным каналам – это является залогом того, что он обладает объективной информацией. В этом плане никаких сомнений быть не может», – пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков неоднократно говорил, что Путин никак не участвует в обсуждении пенсионной реформы, ожидая, пока обозначатся ее окончательные контуры после экспертной проработки. В пятницу он еще раз повторил, что экспертная проработка реформы пока идет лишь «по диагонали: правительство – законодательный орган».

В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст России, который был установлен еще в 1932 г. Предполагается, что повышение будет происходить поэтапно, начиная с 2019 г. В итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет к 2028 г., а женщины в 63 года к 2034 г. Сейчас пенсионный возраст у мужчин – 60 лет, а у женщин – 55 лет.

Популярность Путина снизилась после объявления о возможном повышении пенсионного возраста, следует из данных ФОМ: электоральный рейтинг российского президента упал с 62 до 54%. Кроме того, и ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня доверия жителей России к президенту: с 45,4 до 42%. До такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 г.

1 июля в десятках городов России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Их организовали сторонники Алексея Навального, КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия» и профсоюзы. Еще один митинг может пройти 18 июля: соответствующую заявку в мэрию Москвы подала Конфедерации труда России.

Как прошли митинги против пенсионной реформы в городах России

Недвижимость
Новости

Путин пообещал разработать план использования «наследия» ЧМ-2018

Интерфакс/Ведомости
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что после завершения чемпионата мира по футболу в России будет разработан план по использованию построенной инфраструктуры для развития спорта и физкультуры.

«Мы особое внимание будем уделять развитию футбольного наследия. Совсем скоро, после окончания первенства, соберемся со всеми теми, кто у нас занимается организацией физической культуры. Со всеми теми, кто занимался строительством и эксплуатацией спортивных сооружений и инфраструктуры, и составим целый план использования созданной спортивной, инженерной, транспортной инфраструктуры для развития физической культуры в стране», — сказал Путин на встрече с легендами мирового футбола в Кремле.

ЧМ по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля 2018 г.

Как выглядели стадионы за месяц до чемпионата мира по футболу

Стиль жизни
Новости

Власти Петербурга обязали «Ленэнерго» закрасить граффити с Черчесовым

Ведомости
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Администрация Петроградского района Петербурга получила жалобу на изображение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на подстанции «Ленэнерго» и предписала закрасить граффити. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу районной администрации. Кто направил жалобу, собеседник агентства не уточнил. Он отметил, что «все дальнейшие манипуляции - закрашивать или не закрашивать» - зависят от «Ленэнерго», потому что оно владеет подстанцией.

Пресс-служба «Ленэнерго» сообщила, что компания сейчас пытается договориться с администрацией. «По нашему мнению, изображение не носит экстремистский характер, не угрожает жизни и здоровью горожан», - пояснил представитель предприятия.

#myhoodisgood Рабочий четверг

Публикация от H O O D G R A F F T E A M (@myhoodisgood)

Портрет наставника российской сборной нарисовали на подстанции в Петроградском районе уличные художники из команды HoodGraff. На изображении есть цитаты из песни группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас». Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров выложил в Instagram свою фотографию на фоне граффити.

Позднее петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что на сайте города появилось обращение с требованием закрасить изображение.

Портрет Черчесова появился на подстанции после того, как сборная России одержала победу над сборной Египта со счетом 3:1 на чемпионате мира по футболу 19 июня. После этого сборная России потерпела первое поражение на чемпионате, проиграв команде из Уругвая – самой сильной сборной в группе А. Следующий матч - с Испанией - закончился победой России по итогам серии пенальти. В результате российская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата.

Граффити с изображением футболистов в российских городах

Недвижимость
Новости

Мэрия продлит Сокольническую линию метро еще на одну станцию

Интерфакс
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Сокольническую («красную») линию метро планируется продлить в новой Москве еще на одну станцию после «Столбово», заявил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

«Уже принято решение о строительстве новой станции метро — "Новомосковской" — после станции "Столбово" в новой Москве», — сказал Аксенов.

По его словам, перегон между станциями «Столбово» и «Новомосковская» составит около одного километра. «Сейчас станция возводится фактически в чистом поле, это район перспективного комплексного развития, то есть здесь со временем появятся полноценные жилые кварталы», — отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что необходимая градостроительная документация для строительства новой станции уже утверждена. При этом о сроках строительства новой станции говорить пока рано.

Ранее Аксенов сообщал, что участок Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до станции «Столбово» планируется достроить до конца этого года.

Стиль жизни
Новости

Путин предложил легендам футбола угадать будущего победителя чемпионата мира

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин предложил на встрече с легендами мирового футбола предсказать возможного победителя чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс». «Вы – эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка в этом году», – сказал Путин. По данным агентства, в ответ присутствовавшие на встрече рассмеялись.

Президент также отметил, что чемпионат уже принес много сюрпризов. По мнению Путина, в этом и есть «прелесть спортивной борьбы», где побеждает сильнейшей. Для победы футбольных команд важно несколько факторов, считает президент: подготовка команды и тактика тренерского состава.

Благодаря турниру разрушились многие стереотипы о России, полагает Путин. Многие увидели, что Россия – это гостеприимная страна, которая доброжелательно настроена ко всем, кто приезжает сюда, объяснил он.

Встреча российского президента с легендами футбола проходит в преддверии начала матчей 1/4 финала. На мероприятии с Путиным присутствуют разные известные игроки мирового футбола. Среди них – чемпион Европы 1992 г. в составе сборной Дании Петер Шмейхель, обладатель Кубка Конфедераций 1999 г. в составе сборной Мексики Хорхе Кампос, обладатель Кубка УЕФА 2007 г. среди женщин Александра Скотт и олимпийский чемпион по футболу 1956 г. Никита Симонян.

Сборная России на чемпионате мира по футболу сыграла пока что четыре матча: с Саудовской Аравией (5:0), Египтом (3:1), Уругваем (0:3) и Испанией (1:1). В последнем матче победу сборной России принесла серия послематчевых пенальти. Следующий матч пройдет в субботу – против Хорватии.

Путин присутствовал только на одном матче – с Саудовской Аравией, который открывал турнир. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что президент болел за российскую сборную во время матча с Испанией «от всей души, как все россияне», но где в это время был Путин – Песков не сказал. Придет ли президент на матч России и Хорватии, пока неизвестно.

Граффити с изображением футболистов в российских городах

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