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Кремль назвал тревожной новость о новом отравлении в Великобритании

В Кремле обеспокоены известиями об очередном отравлении людей в Великобритании, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными проявлениями, уже неоднократными в Великобритании», – сказал Песков.

«Мы конечно обеспокоены: все-таки в Европе такое уже повторяющееся использование вот таких веществ, – добавил представитель Кремля. – Хотя, с другой стороны, мы и не располагаем информацией, какие вещества использовались, как использовались».

В субботу, 30 июня, в английском Эймсбери отравились мужчина и женщина, их доставили в больницу в бессознательном состоянии. Британские эксперты пришли к выводу, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», которым 4 марта в Солсбери были отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес 5 июля заявил, что новое отравление не является целенаправленным покушением и рабочая версия следствия заключается в том, что люди пострадали из-за распространения остатков яда после инцидента в Солсбери. Город Эймсбери находится примерно в 11 км к северу от Солсбери.

Ответственность за отравление Скрипалей британские власти возложили на Россию. Москва отрицает эти обвинения и сам факт наличия на территории страны химического оружия.