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Депутат Европарламента призвал Кнайсль уйти в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль должна немедленно уйти в отставку из-за того, что пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Об этом заявил депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Мишель Реймон в своем Twitter.

«Владимир Путин – самый агрессивный внешнеполитический противник ЕС. Для Кнайсль совершенно неприемлемо пригласить его частным образом на вечеринку», – написал Реймон.

Он напомнил, что Евросоюз ввел санкции в отношении России после «агрессии Путина на Украине». Страны Балтии с российскими меньшинствами чувствуют постоянную угрозу, Путин поддерживает Асада, в настоящее время расследуются вмешательство России в выборы США и участие в отравлении «Новичком», на голосование по Brexit в значительной степени влияла российская пропаганда, перечисляет Реймон.

«Бирюзово-голубое правительство (коалиционное правительство Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы. – «Ведомости») воспринимается как затяжная рука российского режима в Евросоюзе и плохо влияет на хорошую репутацию страны», – отмечает Реймон. По его словам, это проблема не только австрийская, но и европейская. Если Кнайсль не покинет свой пост добровольно, то канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту сегодня, добавил Реймон.

Путин посетит церемонию бракосочетания Кнайсль и инвестора Вольфганга Майлингера 18 августа, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его июньского визита в Вену, отметил помощник президента Юрий Ушаков. Свадьба пройдет в винодельческом хозяйстве на юге австрийской провинции Штирия.

Всего в Европарламент входит 751 депутат от восьми фракций, также есть независимые члены. «Зеленые – Европейский свободный альянс» – это пятая по численности фракция: в Европарламенте у нее 52 депутата.

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