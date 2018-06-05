Путин приехал к самому молодому лидеру Европы
Фотографии из Вены
Президент России Владимир Путин 5 июня встретился с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. На фото – начало их встречи
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его австрийская коллега Карин Кнайсль подписали протокол об избежании двойного налогообложения
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Канцлер Курц – самый молодой лидер страны Евросоюза: в августе ему исполнится 32 года. На фото – пресс-конференция лидеров
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Во встрече глав государств участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе
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Курц, избранный на свой пост в декабре 2017 г., уже успел приехать к Путину в Россию. В феврале этого года лидеры обсудили в Кремле Украину, поставки газа и санкции. Сейсчас Путин нанес ответный визит
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