«Рособоронэкспорт» анонсировал сроки поставок С-400 Турции

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Большинство американцев хотят улучшения отношений с Россией

Более половины американцев (58%) выступают за улучшение отношений с Россией, и лишь чуть более трети (36%) считают необходимым принятие более серьезных дипломатических и экономических мер против России. Таковы результаты общеамериканского опроса, опубликованные компанией Gallup. При этом мнения опрошенных членов и сторонников демократической партии разделились примерно поровну (45% – за укрепление связей и 51% – за более жесткие меры), в то время как три четверти республиканцев (74%) высказались в пользу улучшения отношений и лишь 22% – против.

В 1994 г. подавляющее большинство американцев (76%) в аналогичном опросе предпочли вариант «улучшение отношений с Россией» и только 20% выступили за ужесточение политики, напоминают социологи. Последний опрос был проведен в первой половине августа на фоне растущих опасений относительно возможного вмешательства России в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут этой осенью.

Согласно данным того же опроса 75% респондентов считают, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 г. Но 39% полагают, что это вмешательство повлияло на результат, а 36% признают факт вмешательства, но не верят, что это как-то изменило исход выборов. Лишь 16% опрошенных уверены, что Россия вообще не вмешивалась в выборный процесс.

При этом среди приверженцев республиканской партии процент тех, кто считает, что Россия повлияла на результат выборов, значительно ниже и составляет лишь 9%, тогда как у демократов этот показатель достигает 78%. Всего 6% сторонников демократов и 30% республиканцев не верят во вмешательство России в выборы.

Тема российского вмешательства и связей президента Дональда Трампа с российским руководством остается объектом особого внимания американцев, отмечает Gallup. Две трети респондентов ответили, что следят за новостями по этой теме, из них 33% – «очень пристально».

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