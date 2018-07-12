Китай оказался одним из главных импортеров российского оружия

С Пекином заключены и выполняются контракты на поставку в том числе зенитно-ракетных систем С-400 (на фото) Денис Гришкин / Ведомости

Китай закупает «около 12% направляемого на экспорт российского оружия», заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale, опубликованном в среду. По мнению российского министра, «напряженность в международных отношениях способствовала укреплению российско-китайских отношений, в основе которых лежат взаимоуважение и доверие». Шойгу также напомнил, что армии двух стран проводят совместные мероприятия оперативной подготовки, включающие ежегодные военно-морские учения «Морское взаимодействие» и учения по противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность», а также многосторонние учения в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Причем российско-китайские мероприятия в отличие от учений НАТО не направлены против других стран и блоков и «служат исключительно укреплению глобальной и региональной безопасности», подчеркнул министр.

По словам двух собеседников, близких к «Рособоронэкспорту», названная Шойгу цифра экспорта в Китай относится к показателям 2017 г. С учетом того, что, по словам президента Владимира Путина, на экспорт в прошлом году было поставлено вооружений на сумму около $15 млрд, объем поставок в Китай мог составить $1,8 млрд. С Пекином заключены и выполняются контракты на поставку зенитно-ракетных систем С-400, многофункциональных истребителей Су-35, авиационных ракет, авиадвигателей и ряда других агрегатов, а также контракты в области проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Во время своего визита в Китай в 2016 г. Шойгу сообщил, что суммарно в области военно-технического сотрудничества с Пекином будет реализовано контрактов на $3 млрд, что составляло около 20% от общего объема экспорта вооружений в 2016 г.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, даже при доле в 12% Китай должен быть по итогам прошлого года одним из крупнейших импортеров российских вооружений, с которым могут сравниться только Алжир и Египет. При этом в Индию, которая к середине 2000-х гг. обогнала Китай в качестве крупнейшего импортера и долгое время сохраняла эту позицию, в прошлом году поставок в заметных объемах почти не было, добавляет эксперт. Это вызвано задержкой с подписанием новых крупных контрактов по финансовым причинам и к ним добавляются растущие опасения американских санкций по закону CAATSA, которых Китай заведомо не боится, говорит Макиенко.