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Лавров объяснил необходимость контактов с талибами

Россия поддерживает контакты с движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) для побуждения талибов к диалогу с Кабулом и для обеспечения безопасности находящихся в Афганистане россиян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества», – сказал Лавров на пресс-конференции (цитаты по ТАСС). По его словам, эти контакты поддерживаются «в интересах обеспечения безопасности российских граждан и учреждений в Афганистане, а также для того, чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством».

При этом Лавров отверг возможность использования Москвой представителей «Талибана» для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии.

Руководитель МИДа подтвердил участие талибов во встрече так называемого «московского формата», посвященной Афганистану, 4 сентября. На нее приглашены представители афганского руководства. «Первая реакция позитивная, они (талибы. – "Ведомости") планируют принять участие в этой встрече, надеюсь, что она будет продуктивной», – заключил Лавров.

Во вторник президентский дворец и правительственный квартал в Кабуле подверглись ракетному обстрелу со стороны террористов. Представитель «Талибана» заявил телеканалу Tolo News, что организация не причастна к происшедшему.

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