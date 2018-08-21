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Президентский дворец в Афганистане подвергся ракетному обстрелу

По президентскому дворцу в Кабуле было выпущено несколько ракет, сообщает телеканал Tolo. Ракетный удар был нанесен по правительственному кварталу во вторник утром в тот момент, когда президент Афганистана Ашраф Гани принимал участие в молитвенной церемонии по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности страны, ракеты были выпущены из-за пределов Кабула, некоторые из них упали рядом с президентским дворцом, другие – возле правительственных зданий и посольств.

«Есть группы, которые продолжают насилие, и ракетными ударами они не могут остановить развитие народа Афганистана», – заявил Гани после обстрела.

Два дня назад президент Афганистана объявил о прекращении огня с «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России. – «Ведомости»), однако боевики отвергли предложение о перемирии, отмечает Reuters.