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Суд взыскал с бывшего директора ФСИН и его подчиненных 2,25 млрд рублей

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о взыскании с бывшего директора ведомства Александра Реймера и двух его подчиненных 2,249 млрд руб. солидарно, передает ТАСС.

Экс-руководитель ФСИН, а также бывшие замдиректора ведомства Николай Криволапов и директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктор Определенов признаны виновными в мошенничестве на 1,2 млрд руб. при закупке электронных браслетов.

В июне 2017 г. суд назначил Реймеру восемь лет колонии общего режима и 800 000 штрафа. Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и штраф 600 000 руб., Определенов – шесть лет колонии и штраф 700 000 руб. Суд лишил фигурантов всех званий и запретил им занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения. Однако позже Мосгорсуд отменил назначенные штрафы.

Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 г. Проверки закупок электронных браслетов ведомством начались в конце 2012 г., уже после его отставки. В марте 2015 г. экс-директор ФСИН был арестован после вызова на допрос в Следственный комитет по этому делу. По данным следствия, за помощь в хищении денег на закупках Реймер получил 140 млн руб. наличными.