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Политика
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Песков признал наличие «шероховатостей» в отношениях России и Белоруссии

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Масштабы российско-белорусских отношений не позволяют им обходиться без противоречий, которые страны в то же время всегда способны разрешить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Объем отношений [между Россией и Белоруссией] во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются», – сказал Песков журналистам, комментируя резкие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России.

Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского союза. В начале августа белорусский лидер заявил, что «россияне ведут себя варварски» по отношению к республике. «Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят», – заявил Лукашенко.

В среду российский президент Владимир Путин и Лукашенко проводят встречу в Сочи. Такие встречи проходят в том числе для разрешения противоречий между двумя странами, отметил Песков.

Как шутят политики

Бизнес
Новости

Коньяк установил рекорд по продажам в мире

Ведомости
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Продажи коньяка в мире достигли нового рекорда: в натуральном выражении за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2018 г., было экспортировано 205,9 млн бутылок. Об этом сообщает французское Национальное межпрофессиональное бюро коньяков (BNIC).

Поставки коньяка во всем мире растут четыре года подряд, говорится в сообщении BNIC. Благодаря хорошим результатам сектора производители коньяка уверены в своих будущих перспективах и продолжают инвестировать и развивать продукт, приводятся там же слова вице-президента BNIC Кристофа Форгета.

По данным организации, в денежном выражении экспорт французского коньяка вырос на 5,4%. Коньяк экспортируется из Франции более чем в 150 стран. Больше всего было поставлено в США, Сингапур и Китай. Россия не вошла в топ-10 стран. BNIC уточняет, что продажи в России растут, но не раскрывает точных показателей.

При этом в прошлом году BNIC отчитывалось, что поставки коньяка в Россию выросли на 73,2% (за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2017 г.). Это связано с «возрожденным интересом» к этому напитку, объясняло бюро.

Названы самые трезвые регионы России

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Экономика
Новости

Курс евро превысил 79 рублей

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Курс евро в среду на торгах Московской биржи превысил 79 руб. впервые с 11 апреля этого года. Стоимость европейской валюты доходила почти до 79,02 руб. (+117 коп., или 1,5%, к закрытию предыдущих торгов), к 14.30 мск ее курс скорректировался до 78,93 руб.

Доллар дорожал до 68,05 руб., к 14.30 американская валюта торгуется по цене 67,98 руб./$.

Рубль ослабевает в преддверии новых санкций США. Очередные ограничительные меры против России должны вступить в силу примерно 22 августа, они связаны с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в Россию американских товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов, испытательного и калибровочного оборудования для авиационной техники. Если Россия не гарантирует отказ от использования химического оружия, американские власти в ноябре введут второй пакет санкций, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта, а также запрет «Аэрофлоту» летать в США.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в среду, что Минпромторг старается обходить санкции США с помощью перехода на расчеты в национальных валютах при сделках в военно-технической сфере. На прошлой неделе первый зампред правительства – министр финансов Антон Силуанов сказал, что Минфин не исключает отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль. «По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», – указывал Силуанов.

Бизнес
Новости

Акции «Новатэка» обновили исторический максимум

Ведомости
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Акции «Новатэка» обновили исторический максимум на торгах Московской биржи в среду. Бумаги российской газовой компании к 13.35 мск. подорожали до 1000 руб. (+1,8% к закрытию предыдущих торгов).

В результате капитализация компании превысила 3,036 трлн руб. «Новатэк» по уровню капитализации занимает пятое место среди российских компаний.

Крупнейшими акционерами «Новатэка» являются Леонид Михельсон (владеет 24,8% акций), Геннадий Тимченко (23,5%), французская корпорация Total (16,3%) и «Газпром» (10%).

Во II квартале текущего года «Новатэк» получил треть выручки (34%) от продажи газа, максимальную долю выручки (39%) компании принесла продажа продуктов переработки стабильного конденсата (в основном нафта), 14% – нефть, 7% – сжиженный углеводородный газ, 5% – стабильный газовый конденсат.

Финансы
Новости

«Аэрофлот» застраховал самолеты на $16 млрд

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«Альфастрахование» и «Согаз» застраховали самолеты группы компаний «Аэрофлот» на $16 млрд. Об этом говорится в сообщениях страховых компаний.

«Аэрофлот» – крупнейший авиаперевозчик России. Помимо одноименной авиакомпании в группу входят также «Победа» и «Россия». В 2017 г. «Аэрофлот» увеличил выручку на 7,5% до 532,934 млрд руб., при этом чистая прибыль упала на 40,7% до 23 млрд руб.

«Согаз» и «Альфастрахование» застраховали 353 самолета «Аэрофлота». В авиапарк компании входят Airbus 319, Airbus А320, Airbus А321, Airbus А330, Boeing 737, Boeing 777, Boeing 747, Sukhoi Superjet 100, DHC 8 и DHC-6, уточняется в сообщениях.

«Аэрофлот» также планирует взять в лизинг 50 российских среднемагистральных самолетов МС-21 производства корпорации «Иркут». Каталожная цена одного МС-21 – $92,3 млн. Против этой сделки выступили 7% акционеров авиаперевозчика. «Аэрофлот» пообещал выкупить у них акции.

Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21

Политика
Новости

Суд взыскал с бывшего директора ФСИН и его подчиненных 2,25 млрд рублей

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о взыскании с бывшего директора ведомства Александра Реймера и двух его подчиненных 2,249 млрд руб. солидарно, передает ТАСС.

Экс-руководитель ФСИН, а также бывшие замдиректора ведомства Николай Криволапов и директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктор Определенов признаны виновными в мошенничестве на 1,2 млрд руб. при закупке электронных браслетов.

В июне 2017 г. суд назначил Реймеру восемь лет колонии общего режима и 800 000 штрафа. Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и штраф 600 000 руб., Определенов – шесть лет колонии и штраф 700 000 руб. Суд лишил фигурантов всех званий и запретил им занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения. Однако позже Мосгорсуд отменил назначенные штрафы.

Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 г. Проверки закупок электронных браслетов ведомством начались в конце 2012 г., уже после его отставки. В марте 2015 г. экс-директор ФСИН был арестован после вызова на допрос в Следственный комитет по этому делу. По данным следствия, за помощь в хищении денег на закупках Реймер получил 140 млн руб. наличными.

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Политика
Новости

Путин наградил почетной грамотой Екатерину Андрееву

Ведомости
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Президент Владимир Путин наградил почетными грамотами сотрудников «Первого канала», в том числе телеведущую Екатерину Андрееву. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Путин наградил журналистов «за заслуги в развитии отечественного телевидения и многолетнюю добросовестную работу». Почетную грамоту получили еще шесть специалистов дирекции информационных программ «Первого канала» кроме Андреевой. Президент объявил также благодарность 18 сотрудникам «Первого канала».

Накануне, 21 августа, президент Путин наградил других сотрудников телеканала. Так, заведующая региональным бюро «Первого канала» в США Жанна Агалакова, а также ведущий «Первого канала» Виталий Елисеев были удостоены ордена Дружбы. Режиссер – консультант отдела оперативного видеомонтажа «Первого канала» Калерия Кислова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Орденом Дружбы были награждены два комментатора «Первого канала». Еще несколько сотрудников «Первого канала» удостоились медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Путин, в частности, наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заведующего региональным бюро в Германии Ивана Благого.

Недвижимость
Новости

Больше всего новых офисов строится в Екатеринбурге

Ведомости
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Основное строительство офисных центров среди российских городов -миллионников сосредоточено в Екатеринбурге - там возводится 86 000 кв. м офисов. На втором месте - Новосибирск (29 000 кв. м) и Пермь (17 000 кв. м). Такие данные приводятся в исследовании компании CBRE, которая проанализировала офисный рынок в региональных городах-миллионниках за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Также, по данным CBRE, строительство новых офисов ведется в Казани, Волгограде и Воронеже. В Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе нет проектов бизнес-центров в активной стадии строительства.

Всего во всех региональных городах-миллионниках предложение качественных офисных площадей составляет 2,2 млн кв. м, что сопоставимо с предложением офисов в Санкт-Петербурге и в 6,9 раз меньше показателя в Москве.

По объему предложения качественных рабочих мест лидирует Екатеринбург - 495 000 кв. м, где средневзвешенная ставка аренды в первом полугодии 2018 г. выросла на 12% и составила 1146 руб за кв. м в месяц. За ним идет Новосибирск с 275 000 кв. м офисов. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону со 182 000 кв. м качественных офисных площадей. Меньше всего качественного офисного предложения оказалось в Казани (96 000 кв. м), Волгограде (95 000 кв. м) и Перми (93 000 кв. м).

По прогнозам CBRE, ввод офисных площадей в региональных городах-миллионниках (исключая Москву и Санкт-Петербург) в 2018 г. остается на уровне 2017 г., когда в эксплуатацию было введено 65 000 кв. м качественных офисных площадей.

По словам старшего консультанта отдела услуг корпоративным клиентам CBRE Ивана Козиско, минимальный ввод офисов в России сохраняется уже второй год подряд, в то время как спрос остается на стабильном уровне.» В первом полугодии 2018 г. арендные ставки показали разнонаправленную динамику. Так, рост средних запрашиваемых ставок аренды был зафиксирован в городах с наиболее развитым офисным рынком (Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и т. д.) В то время как в городах с меньшим объемом качественного офисного предложения (Уфа, Казань, Волгоград и т. д.) средние запрашиваемые ставки аренды имели противоположную динамику», - говорит Козиско.

Экономика
Новости

Мантуров заявил о единой позиции ведомств по инициативе Белоусова

Ведомости
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Профильные ведомства пришли к выводу о нецелесообразности предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у бизнеса более 500 млрд руб. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы анализировали отчетность и финансовое положение по каждому предприятию. Мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день это нецелесообразно», – сказал Мантуров (цитаты по «Интерфаксу»).

Он отметил, что при разработке данной инициативы не учтена закредитованность предприятий и реализуемые ими инвестиционные проекты. «На первый взгляд расчеты действительно говорили о том, что есть дополнительные доходы. Но когда все пересчитали, то поняли, что не все параметры были учтены», – подчеркнул Мантуров.

Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил через повышение налогов изъять у 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля, учитывая при этом их инвестиционные возможности, а также санкции. В беседе с «Ведомостями» помощник президента говорил, что такая мера позволила бы выравнять налоговую нагрузку на бизнес. Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос.

В конце прошлой недели представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова сообщил, что правительство считает нецелесообразным увеличивать налоги на полученную бизнесом прибыль. Как рассказывали источники «Ведомостей», в докладе правительству Минфин констатировал, что предлагаемое почти полное изъятие свободного денежного потока у бизнеса приведет к снижению инвестиций, ударит по рейтингам компаний и их возможности обслуживать займы, а снижение дивидендной доходности снизит капитализацию. Новые параметры налоговой системы уже утверждены, они вступят в силу с 2019 г. и до 2024 г. меняться не будут, указывали в Минфине.

Самые производительные компании из отраслевых групп

Политика
Новости

В Берлине по подозрению в подготовке взрыва задержан россиянин

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (его фамилия не раскрывается). Об этом говорится в сообщении генерального прокурора при Верховном суде страны.

Россиянин подозревается в подготовке к акту насилия, угрожающему государству, а также в подготовке преступлению с применением взрывчатки. 23 августа суд рассмотрит вопрос об аресте Магомеда-Али С. Сейчас в квартире задержанного мужчины идет обыск. 

В сообщении уточняется, что российский гражданин и человек по имени Клемент Б. (фамилия также не раскрывается) в октябре 2016 г. планировали устроить взрыв в Германии. Где именно планировался взрыв, не сообщается. В своей квартире мужчины хранили взрывное вещество - пероксид ацетона (Triacetontriperoxid, TATP), говорится в пресс-релизе

Планам фигурантов помешали действия немецкой полиции. В сообщении отмечается, что Клемента Б. задержали в Марселе вместе с другим сообщником по подозрению в подготовке взрыва в апреле 2017 г.

Бизнес
Новости

Siemens подала в Верховный суд кассацию по делу о крымских турбинах

Ведомости
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ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, совместное предприятие немецкого концерна и «Силовых машин») и Siemens AG подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих судов об отказе по иску к ОАО и ООО «Технопромэкспорт» (входят в «Ростех») по делу о поставках газовых турбин в Крым, следует из картотеки суда. Заявление зарегистрировано 21 августа.

В конце июня арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы СТГТ, в которой компания требовала возврата четырех турбин. Оборудование было произведено по заказу «Технопромэкспорта» и предназначалось для электростанций в Тамани, однако турбины были поставлены для крымских электростанций.

Немецкая компания была против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций Евросоюза, которые ввели после крымского референдума. Структуры «Ростеха» подали встречный иск к Siemens, в котором просили признать недействительными пункты контракта о запрете на использование турбин в Крыму.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

Политика
Новости

ФСБ пришла с обысками в Петербургский метрополитен

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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли с обысками в ГУП «Петербургский метрополитен». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Обыски проводятся в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере «по факту поставок контрафактной продукции для нужд метрополитена».

Пресс-служба уточняет, что ФСБ проверяет помещения метрополитена, офисы его подрядчиков и жилища предполагаемых участников преступной схемы. Детали дела в ведомстве не раскрыли.

ТАСС со ссылкой на сообщение спецслужбы отмечает, что дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели следователи управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу. Пресс-служба СКР уточняет, что расследует дело по пункту «б» ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следователей, в декабре 2015 г. сотрудники одной из коммерческих структур заключили договор с Петербургским метрополитеном, введя в заблуждение его руководство. Согласно договоренностям, они должны были выполнять работы по модернизации оборудования предприятия.

В результате они использовали контрафактную продукцию, стоимость которой была «многократно завышена». Предприятие перечислило организации за выполнение работ более 32 млн руб. Имена сотрудников, участвовавших в схеме, и название компании, с которой метрополитен заключил договор, в сообщении не приводятся.

Необычные вещи, найденные в московском метро после начала ЧМ-2018

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