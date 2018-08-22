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Песков признал наличие «шероховатостей» в отношениях России и Белоруссии

Масштабы российско-белорусских отношений не позволяют им обходиться без противоречий, которые страны в то же время всегда способны разрешить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Объем отношений [между Россией и Белоруссией] во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются», – сказал Песков журналистам, комментируя резкие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России.

Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского союза. В начале августа белорусский лидер заявил, что «россияне ведут себя варварски» по отношению к республике. «Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят», – заявил Лукашенко.

В среду российский президент Владимир Путин и Лукашенко проводят встречу в Сочи. Такие встречи проходят в том числе для разрешения противоречий между двумя странами, отметил Песков.

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