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Лукашенко сменил премьер-министра Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил состав правительства страны. Об этом сообщается на сайте главы государства. Премьер-министром назначен Сергей Румас, ранее возглавлявший Банк развития. Его первым заместителем стал Александр Турчин, до настоящего времени руководивший аппаратом Совета министров.

Вопросы топливно-энергетического комплекса в новом правительстве будет курировать председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Ответственным за вопросы строительства, ЖКХ и транспорта назначен зампредседателя Комитета государственного контроля Владимир Кухарев. Вице-премьером по социальной сфере стал посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.

Кроме того, Лукашенко назначил новых министров архитектуры и строительства, промышленности, связи и информатизации, экономики, а также председателя Государственного военно-промышленного комитета.

В начале недели Лукашенко раскритиковал действующее правительство страны за безответственное отношение к его поручениям и распорядился провести кадровые перестановки. В частности, он упрекнул вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения, а министра промышленности Виталия Вовка пригрозил отправить в тюрьму.

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