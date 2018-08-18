Лукашенко сменил премьер-министра Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил состав правительства страны. Об этом сообщается на сайте главы государства. Премьер-министром назначен Сергей Румас, ранее возглавлявший Банк развития. Его первым заместителем стал Александр Турчин, до настоящего времени руководивший аппаратом Совета министров.
Вопросы топливно-энергетического комплекса в новом правительстве будет курировать председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Ответственным за вопросы строительства, ЖКХ и транспорта назначен зампредседателя Комитета государственного контроля Владимир Кухарев. Вице-премьером по социальной сфере стал посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.
Кроме того, Лукашенко назначил новых министров архитектуры и строительства, промышленности, связи и информатизации, экономики, а также председателя Государственного военно-промышленного комитета.
В начале недели Лукашенко раскритиковал действующее правительство страны за безответственное отношение к его поручениям и распорядился провести кадровые перестановки. В частности, он упрекнул вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения, а министра промышленности Виталия Вовка пригрозил отправить в тюрьму.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн