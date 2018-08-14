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Лукашенко обвинил правительство Белоруссии в безответственности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал правительство страны за безответственное отношение к его поручениям и распорядился провести кадровые перестановки в кабинете министров.

«На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!» – сказал Лукашенко на совещании по развитию Оршанского района (его слова передает «БелТА»).

Лукашенко заявил о «пофигическом отношении правительства к поручениям президента». Он отправил в отставку министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного. Кроме того, Лукашенко объявил полное служебное несоответствие председателю Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву и госсекретарю Совета безопасности страны Станиславу Засю. «Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же, – отметил президент. – Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю».

Также Лукашенко раскритиковал вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения. «Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет», – возмутился Лукашенко.

Министра Вовка Лукашенко предложил трудоустроить на Оршанский инструментальный завод, он также пригрозил разжалованному чиновнику тюрьмой. «Скорее всего, министра [Вовка] сюда направим к тебе работать, – обратился Лукашенко к директору предприятия. – У него выбор один: или тюрьма, или сюда, – публично об этом говорю».

Также Лукашенко распорядился отправить в отставку председателя Оршанского райисполкома «и найти ему другую работу», а председателю Витебского облисполкома объявил строгий выговор «за безобразное безответственное отношение к порученному делу».