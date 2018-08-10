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Reuters сообщило о планах России ограничить поставки топлива в Белоруссию

Россия приостановила кредитование Белоруссии и намерена ограничить Минску с октября этого года беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа, сообщает Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправительственному соглашению и пояснительную записку «Белнефтехима».

По данным агентства, Россия заблокировала перечисление Белоруссии траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а также выплаты по так называемому механизму «перетаможки» и заморозила выделение в 2019 г. госкредита до $1 млрд. Министерство финансов России выпустило сообщение, в котором заявило, что информация о приостановке Россией кредитования Белоруссии не соответствует действительности. Также готовятся документы для предоставления нового, а также ранее предусмотренных траншей кредита ЕФСР, указал Минфин. В сообщении не комментируется информация о планах ограничить поставки нефтепродуктов.

Как пишет Reuters, в пояснительной записке зампреда «Белнефтехима» Андрея Рыбакова говорится, что «российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза». Кредитование также было приостановлено из-за новых разногласий по нефти и газу, утверждает источник агентства в финансовых кругах.

Россия поставляет в Белоруссию нефтепродукты без уплаты пошлин в рамках единого экономического пространства ЕАЭС и добивается от Минска отказа от реэкспорта этого льготного топлива в другие страны, отмечает Reuters. От беспошлинных поставок нефти в страны ЕАЭС Россия ежегодно теряет около 140 млрд руб., оценивал Минфин. Сейчас Россия реализует налоговый маневр в нефтяной отрасли, предусматривающий постепенное обнуление экспортных пошлин и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Маневр не выгоден Белоруссии, и республика в очередной раз попросила компенсации, заявлял в четверг министр финансов страны Дмитрий Кийко. Ранее Россия уже соглашалась компенсировать Белоруссии часть средств.

Источник Reuters в правительстве подтвердил, что Москва озабочена ростом беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию, от которого страдает бюджет. «Сейчас идет дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить», – сказал он. Согласно поправкам к двухстороннему соглашению, которые были подготовлены совместной рабочей группой, в документе предполагается прописать прогнозный баланс поставок бензина, дизтоплива, топочного мазута и сжиженного углеводородного газа. Экспорт этих продуктов свыше установленных значений предлагается запретить с III квартала этого года.

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